Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (3)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomi programımızın temel gayesi sabit gelirliler başta olmak üzere milletimizin kur ve enflasyon dengesizliği sebebiyle maruz kaldığı refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir." dedi.

Erdoğan, Tofaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti olarak hizmet ve eser siyaseti yaptıklarını söyledi.

Millete karşı dürüst ve şeffaf siyaset anlayışıyla hareket ettiklerini, tüm meşakkatine rağmen bunu yapmaya çalıştıklarını belirten Erdoğan, " Türkiye'ye ve Türk milletine minnet borcumuzu layıkıyla ödemenin derdindeyiz. Partimize, ittifakımıza ve iktidarımıza güvenen bu aziz millete hayal kırıklığı yaşatmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, günübirlik hesapların, Türkiye'nin yakın geçmişinde millete çok vakit ve nakit kaybettirdiğini vurgulayarak, "Kim ne veriyorsa benden beş fazlası" anlayışının geçmişte ülkeye çok ağır bedeller ödettiğini dile getirdi.

Sadece günü kurtarmak için verilen sonra unutulan sözlerin, hem ülkede hem de siyaset kurumunda çok büyük zararlara neden olduğunu aktaran Erdoğan, "Benden sonrası tufan" diyenlerin geride telafisi yıllar sürecek enkazlar bıraktığına dikkati çekti.

"Siyaset kurumuna güveni yeniden biz tesis ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hesap kitap yapmadan, bol keseden vaat dağıtanların arkalarında tamiri imkansız hasarlar bıraktığını kaydederek, şöyle konuştu:

"AK Parti olarak, bu ucuz siyaset tarzını 2002'den beri hep elimizin tersiyle ittik. 'Kendimiz bedel ödesek dahi millete ve ülkeye bedel ödettirmeyeceğiz.' dedik. 'Her şart altında Türkiye için en iyisini yapacağız, zor da olsa en doğru kararı alacağız.' dedik. Hamdolsun bu duruşumuzdan da şimdiye kadar taviz vermedik. Şu noktaya özellikle dikkat etmenizi istiyorum, siyaset kurumuna güveni yeniden biz tesis ettik. Türkiye'nin asırlık sorunlarına çözüm yollarını biz geliştirdik. Birkaç milyar dolarlık operasyonlarla ekonomisi adeta deprem geçiren bu ülkeyi küresel şoklara bile dirençli ve dayanıklı hale biz getirdik. Ulaştırmada, konutta, enerjide, tarımda, çalışma hayatında, savunma sanayinde Türkiye, tarihinin en büyük şahlanışını bizimle yaşadı. 22 yıl önce hayal dahi edilemeyen büyük dönüşümleri, büyük reformları ülkemizde biz gerçekleştirdik. Artık dünyada sözünün ağırlığı olan, itibarı artan, ay yıldızlı bayrağı başta komşuları olmak üzere tüm dünya için güven veren bir Türkiye var. Tüm bu söylediklerimi ve çok daha fazlasını hep yere sağlam basarak, adımlarımızı sağlam atarak yaptık."

Bugün de aynı prensipler çerçevesinde hareket ettiklerini ifade Eden Erdoğan, "Şahsi çıkarlarımızı değil, sadece ve sadece 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'nin menfaatini düşünüyoruz." dedi.

"Bu konuda en etkili yöntem milletimizin fahiş fiyat artışı yapan ürünleri ve hizmetleri boykot etmeleridir"

"Ekonomi programımızın temel gayesi sabit gelirliler başta olmak üzere milletimizin kur ve enflasyon dengesizliği sebebiyle maruz kaldığı refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için evvelemirde enflasyon gibi hayat pahalılığının mazereti olarak kullanılan hususları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Uyguladığımız programın önceliği enflasyonu düşürmektir çünkü dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyon adeta tüm kötülüklerin anası konumundadır. Açgözlü fırsatçıların ne enflasyon, ne kur, ne faiz ile izah edilmeyecek keyfi fiyatlandırma alışkanlıkları elbette bizim işimizi kolaylaştırmıyor, zorlaştırıyor. Serbest piyasa ekonomisini başıbozukluk olarak algılayan ve bunu alabildiğine istismar eden bir kesim var ama bunların da üstesinden geleceğiz. Esasen bu konuda en etkili yöntem milletimizin fahiş fiyat artışı yapan ürünleri ve hizmetleri boykot etmeleridir. Satılmayan ürünün, kullanılmayan hizmetin, alıcısı olmayan mamulün fiyatının bir önemi de kalmayacaktır."

Gelişmiş bazı ülkelerdeki tüketicilerin bunu bilinçli ve sistematik bir şekilde yaparak hükümetlerine yardımcı olduğunu kaydeden Erdoğan, "İnşallah bizde de bu kültür yavaş yavaş gelişecek ve oturacaktır. Devletin ilgili kurumları bir taraftan, tüketici diğer taraftan çift kanatlı bir mücadeleyle inşallah tamahkarlık meselesini hal yoluna koyacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, konut ile kira fiyatlarının, enflasyon artışında ve hayat pahalılığı algısının yerleşmesinde önemli rol oynadığını belirterek, 2024 yılında bu unsurların enflasyona etkisini asimetrik olarak gördüklerini söyledi.

Bunun da önüne geçecek bir adım atmanın hazırlığı içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin önemli oranda biteceği yaz aylarından itibaren, ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Sabit ücretli vatandaşlarımızın satın alabileceği fiyatlarla üreteceğimiz konutları, 1+1 gibi... Bunlarla inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızı da konut sahibi yapmanın adımlarını atacağız. Bilhassa yeni yuva kuran gençlerimize bunları tahsis edeceğiz. Böylece konut ve kira fiyatlarında oluşan balon, kendiliğinden sönmeye başlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)