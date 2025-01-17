Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Konya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nın inşasıdır. Bunun için hem vizyonumuzu genişletiyor hem program ve projelerimizin çıtasını yükseltiyor hem de ülkenin kronik sorunlarını çözecek cesur adımlar atıyoruz." dedi.

Erdoğan, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Hazreti Mevlana'nın vuslatının 751. seneidevriyesinin hemen ardından Konya'da olmaktan bahtiyarlık duyduğunu ifade eden Erdoğan, kongrelerini 8 asırdır dünyayı irfan, hikmet ve zamanı aşan bir bilgiyle aydınlatan insanlığın medarıiftiharı Hazreti Mevlana'nın manevi huzurunda yaptıklarını söyledi.

Hazreti Mevlana'nın hikmetli öğütlerinin kulaklarına küpe olmaya devam edeceğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Konya olarak, Türkiye olarak insanlığa yardımda, mağduriyet gidermede, cömertlikte akarsu gibi olacağız. Şefkat ve merhamette güneş gibi olacağız. İnsanların kusurunu aramayacağız. Hikmet arayacağız. Ayıp örtmede gece gibi olacağız. Hiddet ve asabiyette ölü gibi olacağız. Kimseye üstten bakmayacağız. Tevazuda toprak gibi olacağız. Hoşgörüde deniz gibi olacağız. Hem olduğumuz gibi görüneceğiz hem de göründüğümüz gibi olacağız. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nden daha derin manalar içeren Hazreti Mevlana'nın bu nasihatlerine bugün dünyanın çok ihtiyacı var. Bu nasihatler, merhametin, hamiyetin, empati duygusunun daha da önemlisi yaşanabilir bir dünyanın adeta manifestosudur."

Erdoğan, Konya'nın Arif Nihat Asya'nın deyimiyle yaprakları dökülmeyen bir ağaç olduğunu belirterek, kentin gönüllerin, yolların buluştuğu, birleştiği bir başkent olduğunu kaydetti.

"Muhalefetin içler acısı hali bizi asla rehavete sürüklememeli"

AK Parti'nin Konya 8. Olağan İl Kongresi'nin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Erdoğan, "Kurulduğu günden bu yana teşkilatımıza emek veren, bugün aramızda bulunmayan kardeşlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Nöbeti devreden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Nöbeti devralacak arkadaşlarımıza Mevla'dan başarılar temenni ediyorum. Sizlerin şahsında Konya'nın tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki, hanelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Bu şehrin bizim gönlümüzde ayrı bir yeri oldu. Biz de Konya'nın gönlündeki müstesna yerimizi biliyoruz. İnşallah bu muhabbeti karşılıklı olarak son nefesimize kadar muhafaza edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, AK Parti'nin il ve ilçe kongrelerinin milletin büyük teveccühü ve teşkilatlarının coşkusuyla sürdürdüğünün altını çizerek, şöyle devam etti:

"İnşallah şubatın ilk haftasında bu süreci tamamlamış olacağız. Ardından da Büyük Kongremizi toplayıp, yeni bir heyecanla, yeni bir enerjiyle, yeni bir vitrinle ve vizyonla önümüzdeki zorlu döneme hazırlanmaya başlayacağız. Muhalefetin içler acısı hali bizi asla rehavete sürüklememeli. AK Parti milletin kurduğu, milletin iktidara getirdiği, milletin istikamet verdiği, girdiği her mücadeleyi de milletin desteğiyle başarıya ulaştıran bir siyasi teşekküldür. Ülkemize 22 yılı aşkın süredir kazandırdığımız eser ve hizmetlerin her biri aynı zamanda milletimize olan şükranımızın ifadesidir. Şimdi hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nın inşasıdır. Bunun için hem vizyonumuzu genişletiyor hem program ve projelerimizin çıtasını yükseltiyor hem de ülkenin kronik sorunlarını çözecek cesur adımlar atıyoruz."

"Bunların en büyük vizyonları kırmızı kart göstermek"

İçeride ve dışarıda elde edecekleri büyük başarılar sayesinde kendilerinden sonraki nesillere güçlü bir Türkiye mirası bırakacaklarına dikkati çeken Erdoğan, muhalefete yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Tabii bunların en büyük vizyonları kırmızı kart göstermek. En büyük taahhütleri rakı fiyatlarını ucuzlatmak olanlara anlatabilmek mümkün değildir. Kırmızı kart oyunuyla kendi akıllarınca halkın seviyesine indiklerini sananlara rahmetli bir yazarımızın ifadesiyle diyorum ki halkın seviyesine inilmez, halkın seviyesine çıkılır."

(Sürecek)