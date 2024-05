Güncel

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı

Yılmaz; "Depo inşası tesisinin diğer bir özelliği güneş enerjisinden istifade edilerek yapılacak olmasıdır"

LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temaslarda bulunmak üzere geldiği Güzelyurt'ta Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Yılmaz, "Narenciye ticaretinde üreticinin mevsimsel yaşanan sorunlardan en az etkilenmesini sağlayacak depo inşası çalışmalarını bu vesileyle başlatmış bulunuyoruz. Bu tesisin diğer bir özelliği güneş enerjisinden istifade edilerek yapılacak olmasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'ye günübirlik ziyaret gerçekleştiriyor. Yılmaz başkent Lefkoşa'da Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Yılmaz Soğuk Hava Deposu inşa edilecek arazide düzenlenen toplantıda konuşma gerçekleştirdi. Yılmaz, konuşmasına "Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin huzur ve refahı için sürdürdüğümüz işbirliği projelerini bizzat yerinde görmek amacıyla KKTC'de Güzelyurt'tayız. Geçtiğimiz haftalarda Başbakan Sayın Üstel'i Ankara'da ağırlamış, 'KKTC Narenciye Sektöründe İleri Meyve İşleme ve Donmuş-Soğuk Depolama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi' çerçevesinde bir mutabakat zaptı imzalamıştık" ifadeleriyle başladı. KKTC'de üretilen narenciye ürünleri için ilk etapta 15 bin ton, orta vadede 40 bin ton kapasiteli bir soğuk hava deposu inşa edileceğini duyurduklarını hatırlatan Yılmaz, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'un işbirliğiyle gerçekleştirilecek proje için bugün burada ilgililerden brifing aldık. Narenciye ticaretinde üreticinin mevsimsel yaşanan sorunlardan en az etkilenmesini sağlayacak depo inşası çalışmalarını bu vesileyle başlatmış bulunuyoruz. Bu tesisin diğer bir özelliği güneş enerjisinden istifade edilerek yapılacak olmasıdır. Hayata geçecek proje son dönemde dünyada da hakim olan çevre dostu ve yenilenebilir kaynaklardan istifade etmeyi önceleyen bir projedir. İlk etapta projede hem yaş meyve hem de konsantre ürüne yönelik konsantre tesisin modernizasyonu ve kapasite artışı öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

"Tarım sektörü stratejik bir sektördür"

Donmuş muhafaza odaları ile konstanre ürün kapasitesinin de arttırılacağını kaydeden Yılmaz, "2023 yılında 93 bin ton yaş narenciye ihracatı gerçekleştirmiş bir sektörden söz ediyoruz. Narenciye sektörü sadece KKTC değil Türkiye ve dünyada bolluk yılı yaşadı. Bütün dünyada üretim ve arz yüksek oldu. Böyle bir dönemden geçtik. Bu durumun ortaya çıkardığı sıkıntıların elbette farkındayız. Türkiye'de de KKTC'de de bu sıkıntıları yaşadık ama ekimizden geldiğinde iki hükümet olarak bu süreçleri yöneterek sıkıntıları en aza indiremeye gayret ettik" açıklamasını yaptı. Bu süreçten derslerin çıkarıldığını kaydeden Yılmaz, "Her sorun yeni bir takım imkanlar koyuyor önümüzde. Biz de bu yaşadığımız sorunları görünce KKTC'de soğuk hava deposu yapılmadığını değerlendirdik. Tarım sektörü stratejik bir karar almış olduk. Tarım sektörü stratejik bir sektördür, modası hiçbir zaman geçmeyecek sektördür. Pandemi de bunu hep birlikte gördük. Tarım sektörünün alt yapısını güçlendirmemiz lazım. Planlı tarımı, planlı üretimi güçlendirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede tespit ettiğimiz eksiklerden biri depolama oldu. Şimdi bu eksikliği gidermek için çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Tesisin en hızlı şekilde Kıbrıs Türkü çiftçilerimize kazandırılacağına inanıyorum"

"Sağlığa dönük çok güzel çalışmalar yürütüyoruz"

Yılmaz konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Güzelyurt Hastanesi inşaat alanını incelemeye geçeceğiz. Her sektörde her alanda Türkiye ve KKTC olarak, hükümetler olarak gece gündüz birlikte çalışıyoruz. En kritik gördüğümüz sektörlerden birisi de sağlık sektörü. Bunu en güzel ifade edenlerden biri de Kanuni Sultan Süleyman. 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda nefes sıhhat gibi. Sıhhat, sağlık her şeyin başında geliyor. Sağlık yoksa diğer hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Bu anlamda sağlığa dönük çok güzel çalışmalar yürütüyoruz. Yarım kalmış inşaatı hızla tamamlayıp Güzelyurt halkının ve KKTC'nin hizmetine sunmak istiyoruz. Burada tüm çalışmalarımızı bitirmiş durumdayız, Pazartesi günü de ihalesine çıkılacak. Bir yıl gibi bir süre içinde tamamlayıp halımızın hizmetine sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Çiftçilerimize ilk defa bu sene arpa desteği sunduk"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tarımdan sağlığa, enerjiden ulaştırmaya KKTC'nin hayat damarlarını oluşturan sektörlere ve bunların altyapısına ayrı ayrı eğilmeye ve KKTC'nin kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz. Her zaman çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanındayız. Üretici maliyetinin altında kalmamalı, sürdürülebilir bir üretim yapmalı, tüketici de makul fiyatla ürünlere ulaşabilmeli. Çiftçilerimize ilk defa bu sene arpa desteği sunduk, maliyetlerini düşürmeleri daha maliyet etkin bir şekilde üretim yapabilmeleri için bu desteği sundu. Daha önce böyle bir destek olmamıştı. Üreticilerimizi destekliyoruz. Kuzey Kıbrıs çözümsüzlükle belirsizlikle değil refahla, huzurla, ilerlemeyle anılmayı hak eden bir coğrafya, ülke. Bu dönemde bölgemizde yaşanan gelişmelerin Doğu Akdeniz'de istikrarın önemini de bir kez daha gözler önüne koyduğunu ifade etmek isterim. Gazze'de yaşananlar hepimiz için ibret niteliğinde. Bu sene 50. Yılını idrak edeceğimiz Barış Harekatını takdir ediyoruz. Barış Harekatı olmasaydı bugün Kıbrıs Türkü, Filistinli kardeşlerimizin karşılaştığı akıbetle karşılaşmış olabilirdi. Barış Harekatını yapanlarını, şehitlerimizi, gazilerimize rahmetle minnetle andığımızı ifade etmek isterim. Onların sayesinde huzur ortamı içinde konuşuyoruz" açıklamalarını yaptı.

Yılmaz açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Anavatan ve garantör devlet olarak, Kıbrıs Türkü'nün müreffeh bir geleceğe doğru attığı kararlı adımları her daim destekleyeceğimizi ve KKTC'nin güvence kaynağı olmaya devam edeceğimizi bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim. Türkiye olarak zor dönemdeyiz. Bölgemizde savaşlar, çatışmalar, jeopolitik gerginlikler var. Bir taraftan da pandemi sonrası bütün dünyanın yaşadığı enflasyon sorunu ile mücadele ediyoruz. Burada da geçen yıl ortaya koyduğumuz güçlü program var. Bu programı adım adım hayata geçiriyoruz. Mayıs ayında enflasyon en tepe noktasını gördükten sonra Haziran ayından başlayarak hızlı ve belirgin bir düşüş olacak. Önümüzdeki dönem Türkiye'de de enflasyonda hızlı ve belirgin bir düşüş olacak. Daha istikrarlı döneme fiyat istikrarı anlamında geçiş yapıyoruz olumlu etkilerinin KKTC'ye yansıyacağını düşünmüyorum bu süreçte hep birlikte tasarrufa, kaynaklarımızı daha iyi kullanmaya çalışıyoruz. Bitmeye yakın projelere öncelik veriyoruz"

Başbakan Üstel ile görüşecek

KKTC temasları çerçevesinde KKTC Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelecek olan Yılmaz, yapım aşamasında olan tesis ve Güzelyurt Hastanesi hakkında bilgi alacak ve incelemelerde bulunacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 4 yıl önce KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın aldığı kararla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kademeli olarak açılmaya başlanan "Kapalı Maraş" bölgesini ziyaret edecek.

Gazimağusa'da Kıbrıs Türkleriyle buluşması beklenen Yılmaz, Gazimağusa'da da Kıbrıs Türkü vatandaşlarla buluşarak KKTC ziyaretini tamamlayacak.