Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Türk Dünyası Diyalog Forumu"nda konuştu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi devletler ile siyasi istişarelerini güçlendirmeyi, ekonomik bütünleşmeyi ilerletmeyi, enerji ve ulaştırma bağlantılarını geliştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Yılmaz, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi marjında düzenlenen "Türk Dünyası Diyalog Forumu"na katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, Türk dünyasının kökleri asırlar öncesine uzanan müşterek medeniyetin mirasçısı kardeş halkların dil, tarih, kültür ve gönül bağlarıyla birbirine bağlı olduğu büyük bir aile olduğunu vurgulayarak, TDT'nin bu tarihi yakınlığı kurumsal zemine taşıyan ve ortak geleceğin birlikte şekillendirilmesine imkan veren temel platform olduğunu söyledi.

Bugünkü Ankara Zirvesi'nde kardeş Azerbaycan'dan Türkiye'nin devralacağı dönem başkanlığını, bugüne kadar oluşturulan kurumsal birikimi ülkelerin istikrarı, kalkınması ve refahı için somut kazanımlara dönüştürme anlayışıyla yürüteceklerini dile getiren Yılmaz, "Siyasi istişarelerimizi güçlendirmeyi, ekonomik bütünleşmemizi ilerletmeyi, enerji ve ulaştırma bağlantılarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz. Orta Koridor'un çok boyutlu bağlantısallık oluşturmasından enerji tedarik sistemlerinin çeşitlendirilmesine, savunma sanayinden bilim ve teknolojiye kapsamlı bir gündemimiz var. Dijital dönüşüm, eğitim ve kültür alanlarındaki ortak çalışmalarımıza da yeni bir ivme kazandıracağız." diye konuştu.

Yılmaz, geleneksel işbirliği alanlarındaki kazanımları pekiştirirken, değişen ihtiyaçlar ve ortaya çıkan yeni sınamalar doğrultusunda ortak çalışmaları yeni alanlara teşmil ettiklerini belirterek, "Bu süreçte kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasi hayata katılımının güçlendirilmesine özel önem atfediyoruz. Bugün Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde gerçekleştirilecek TDT Aile ve Kadın Konseyi Yüksek Onur Kurulu Toplantısı da bu doğrultuda atılan önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

"Türk dünyasının dezenformasyonlara karşı direncini ve uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefliyoruz"

Bugün ülkelerin uluslararası alandaki etkisi, ekonomik büyüklükleri ve askeri kapasitelerinin yanı sıra bilgi üretme, doğru bilgiyi yayma ve kendi sesini dünyaya duyurma kabiliyetleriyle de şekillendiğine işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Dijital iletişim imkanları bilgiye erişimi kolaylaştırırken dezenformasyon, manipülasyon ve yanıltıcı içerikler toplumlar arasındaki güveni ve uluslararası ilişkileri zedeleyebilmektedir. Devletler ve toplumlar olarak dezenformasyon, manipülasyon konusunda çok uyanık olmak zorundayız. Bu tablo, Türk dünyasının ortak meseleleri kendi bakış açısıyla ele almasını ve doğru, güvenilir bilginin dolaşımını güçlendirmesini her zamankinden daha önemli hale getirmektedir.

TDT bünyesinde medya alanındaki işbirliğimizi, Enformasyon ve Medyadan Sorumlu Bakanlarımızın düzenli toplantıları, Medya Koordinasyon Komitesi ve ilgili çalışma grupları aracılığıyla geliştiriyoruz. Kamu yayın kuruluşlarımız arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik düzenlemelerin yanı sıra 2023 yılında Türk Haber Ajansları Birliği kurulmuştur. 2025 yılında Bakü'de düzenlenen Medya ve Enformasyon Bakanları Toplantısı'nda kabul edilen eylem planı da ortak çalışmamıza yeni bir çerçeve kazandırmıştır. Önümüzdeki dönemde bu mekanizmalardan daha etkin biçimde yararlanarak Türk Dünyası'nın dezenformasyonlara karşı direncini ve uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefliyoruz."

Yılmaz, TDT eş güdümünde geliştirilen 34 harfli Ortak Türk Alfabesi'nin kullanımına ilişkin kılavuz ilkelerin haziran ayında Astana'da kabul edildiğini hatırlatarak, söz konusu adımın halklar arasındaki iletişimi kolaylaştıracağını, dil ve kültür bağlarını daha da güçlendireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda Türk dünyasının asrı olacaktır" sözünün, ortak gelecek için ortaya konan büyük hedefi ifade ettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu hedef, müşterek tarih ve kültürümüzden aldığımız gücü, devletlerimiz arasında kalıcı işbirliğine, halklarımız için refaha dönüştürme sorumluluğunu da beraberinde getiriyor. 2040 Türk Dünyası Vizyon Belgesi, bu sorumluluğu siyasi istişareden ekonomik bağlantısallığa, bilim ve teknolojiden kültür ve gençliğe uzanan ortak hedeflerle uzun vadeli bir çerçeveye kavuşturuyor. Forumda parlamenter diplomasiden enerji güvenliğine, stratejik iletişimden yapay zekaya uzanan başlıklarda yürütülen tartışmalar, Türk asrının hangi alanlarda ortak çaba gerektirdiğini somut bir şekilde belirleyecek, önümüze koyacaktır. Bu fikir alışverişinin 2040 Vizyonu'ndaki hedeflere katkı sunmasını ve Teşkilatımızın ortak çalışma gündemini beslemesini temenni ediyorum."