Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'yeni yıl' mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'yeni yıl' mesajı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Yeni miladi yılın ülkemiz, aziz milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

01.01.2025 21:47
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İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Yeni miladi yılın ülkemiz, aziz milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 yılı, Gazze'de yaşanan insanlık dramının kanayan yarasıyla, dünyanın bazı bölgelerinde yaşanan savaşların gölgesinde, Suriye halkının özgürlüğe uzanma çabalarının umut ışığıyla geride kaldı. Bir yanda umutsuzluğa, katliamlara, acıya ve gözyaşına, diğer yanda özgürlüğe olan tutkuya şahit olduk. Türkiye, yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünya barışı ve huzuru açısından diplomasinin merkezi oldu. Gazze'deki soykırımı, işgalci İsrail'in insanlık suçlarını, tüm uluslararası platformların gündemine taşıdık. Asrın felaketinin yaralarını sararken, ilk Türk astronotumuzun uzay yolculuğu, ulaşım, sağlık, eğitim, teknoloji, savunma sanayi, kültür ve sanat gibi alanlarda tarihi atılımlarımıza devam ettik. 2025 yılında da Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye, tarihi atılımları, mega projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu duygularla yeni miladi yılın ülkemiz, aziz milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Fahrettin Altun, İnsan Hakları, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'yeni yıl' mesajı - Son Dakika

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