Fahrettin Altun, Instagram açılır açılmaz Haniye'yi andı, yorumlar peş peşe geldi: Sıkıyorsa kaldırsınlar - Son Dakika
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Fahrettin Altun, Instagram açılır açılmaz Haniye'yi andı, yorumlar peş peşe geldi: Sıkıyorsa kaldırsınlar

Fahrettin Altun, Instagram açılır açılmaz Haniye\'yi andı, yorumlar peş peşe geldi: Sıkıyorsa kaldırsınlar

Hamas'ın suikastle öldürülen lideri İsmail Haniye için yapılan paylaşımlara sansür getiren Instagram Türkiye'de erişime kapatılmıştı. Instagram'ın yeniden açılmasının ardından ilk paylaşımını yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Şehadetinin 10. gününde şehit İsmail Heniyye'yi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi. Sosyal medya kullanıcıları Altun'un paylaşımına, "Hadi sıkıyorsa kaldırsınlar", "Kapatırlarsa kapatsınlar yine, helal olsun" yorumlarında bulundu.

10.08.2024 22:41
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Sosyal medya platformu Instagram, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de erişime kapatılmıştı. Karar, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta kurban giden Hamas lideri İsmail Haniye için yapılan paylaşımların hemen ardından geldi.

INSTAGRAM AÇILIR AÇILMAZ "HANİYE" PAYLAŞIMI

Günlerdir devam eden görüşmelerin ardından Instagram yeniden erişime açılırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Altun, Instagram açılır açılmaz yaptığı ilk paylaşımında İsmail Haniye'yi andı.

"HANİYE'Yİ RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM"

Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Şehadetinin 10. gününde şehit İsmail Heniye'yi rahmet ve minnetle anıyorum. Filistin Özgür olana, insanlığa karşı soykırım suçu işleyenler hesap verene kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelemiz sürecek."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsmail Heniyye'yi anarak Instagram'a giriş yaptı

Altun'un paylaşımına, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. Altun'un paylaşımına, "Hadi sıkıyorsa kaldırsınlar Türkiye cumhuriyeti devletinin gücünü gösterdiniz.", "Kapatırlarsa kapatsınlar yine.. Helal olsun", "Kapağa bak", "İnceee" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları:


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsmail Heniyye'yi anarak Instagram'a giriş yaptı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsmail Heniyye'yi anarak Instagram'a giriş yaptı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsmail Heniyye'yi anarak Instagram'a giriş yaptı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsmail Heniyye'yi anarak Instagram'a giriş yaptı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fahrettin Altun, Instagram açılır açılmaz Haniye'yi andı, yorumlar peş peşe geldi: Sıkıyorsa kaldırsınlar - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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SON DAKİKA: Fahrettin Altun, Instagram açılır açılmaz Haniye'yi andı, yorumlar peş peşe geldi: Sıkıyorsa kaldırsınlar - Son Dakika
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