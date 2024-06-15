Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, Karabük'te bayramlaşma etkinliğine katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, Karabük'te bayramlaşma etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Karabük'te bayramlaşma etkinliğine katıldı.

15.06.2024 23:32
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Karabük'te bayramlaşma etkinliğine katıldı.

Baba ocağı Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyüne gelen Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen zıyrat (ziyaret) etkinliğine iştirak etti.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, köylerinde bu geleneğin yıllardır sürdürüldüğünü, köylülerin bir araya gelerek aşlarını paylaştığını ve özlem giderdiklerini söyledi.

Köklü gelenek ve göreneklere sahip olduklarını, bunların genç kuşaklara aktarılarak yaşatılması gerektiğini anlatan Şahin, bunları aktarmanın yollarından birisinin de zıyrat etkinliği olduğunu kaydetti.

Genç nüfusun önemine değinen Şahin, şöyle devam etti:

"Ülkelerin en büyük zenginliği genç nüfusudur. Dünyada, özellikle Avrupa'da genç nüfus gittikçe azalıyor. Son yıllarda bizde de azalma meydana geldi. Aile başına 3 çocuk düşerken şimdi bu bir çocuğa düştü. Bizim genç nüfusumuz da ileride Avrupa'daki kadar düşebilir. İşte o zaman en önemli zenginliğimizi kaybederiz. Amca nedir, dayı, teyze kime denir bunları unutacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni evlenen çiftlere "3 çocuk" tavsiyesini hatırlatan Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımız her defasında, katıldığı her nikahta 'en az 3 çocuk' diyerek buna vurgu yapmaktadır. Bu zıyrat programında köyümüzde çocukları görünce, nüfusun arttığını görünce memnun oldum. Bu adetler devam etmelidir. Bu, bizim ecdadımızdan aldığımız adetlerdir. Bizim kültürümüzün, dinimizin çok önemli bir özelliğidir paylaşmak. Bu adeti mutlaka devam ettirmeliyiz." diye konuştu.

Etkinliğe, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de katıldı.

Kaynak: AA

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