Cumhuriyet Bayramı, Bodrum'da Etkinliklerle Kutlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhuriyet Bayramı, Bodrum'da Etkinliklerle Kutlanacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Bodrum'da bir dizi etkinlikle kutlanacak. Etkinlikler kapsamında fener alayı düzenlenecek; Volkan Konak ve Yaşar, konser verecek; "Sevdalı Bulut" oyunu ücretsiz sahnelenecek.

23.10.2024 15:27  Güncelleme: 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Bodrum'da bir dizi etkinlikle kutlanacak. Etkinlikler kapsamında fener alayı düzenlenecek; Volkan Konak ve Yaşar, konser verecek; "Sevdalı Bulut" oyunu ücretsiz sahnelenecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek etkinliklerle vatandaşlar, coşkulu bir bayram yaşayacak. Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlamaları kapsamında 28 Ekim Pazartesi günü saat 13.00'te Belediye Meydanı Atatürk Heykeli önünde Kaymakamlık tarafından hazırlanan çelenk sunma programı gerçekleştirilecek. 29 Ekim Salı günü ise 10.30'da Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde kutlama programı düzenlenecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi organizasyonuyla 29 Ekim Salı günü 19.23'te Bodrum merkez ve Turgutreis'te eş zamanlı yapılacak fener alayı düzenlenecek ve ardından konserlerle yurttaşlar, coşku dolu anlara şahitlik edecek.

Volkan Konak ve Yaşar sahne alacak

Fener alayının ardından Belediye Meydanı'nda ünlü sanatçı Volkan Konak, sahne alacak. Turgutreis Mahallesi'nde de 29 Ekim Salı günü fener alayı ve konser düzenlenecek. Akçaalan Düğün Salonu önünden 19.23'te başlayacak ve Turgutreis Atatürk Meydanı'na kadar sürecek fener alayı sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında Türk pop müziğinin sevilen ismi Yaşar, sevenleriyle buluşacak.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından 29 Ekim Salı günü 20.30'da Nurol Kültür Merkezinde "Sevdalı Bulut" oyunu ücretsiz sahnelenecek.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Cumhuriyet'in 101'inci yılında tüm vatandaşları Türk bayraklarıyla meydanlara davet ederek, şunları söyledi:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şanlı Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinin en büyük temsilidir. Özgürlük ve bağımsızlık yolunda atılan bu adım ile milletimiz, sayısız kazanımları 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' diyen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde elde etmiştir. Bu büyük kazanımlar; demokratik, bağımsız ve özgür bir Türkiye'yi yaratmış ve vatan topraklarının uğruna dökülen kanların boşa gitmediğini kanıtlamıştır. Cumhuriyetimizin 101. yılında ilk günkü heyecan ve coşkuyu yaşayacağımız aşikardır. Meydanlarda şanlı Türk Bayrağımızla bu unutulmaz günde tüm vatandaşlarımızı, birlikte, el ele, omuz omuza, kol kola olmaya davet ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkesi ve milleti için canı pahasına savaşan tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize hürmetlerimi sunuyorum."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Yerel Haberler, Volkan Konak, Etkinlikler, Politika, 29 Ekim, Bodrum, Güncel, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhuriyet Bayramı, Bodrum'da Etkinliklerle Kutlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
15:31 İYİ Parti, Bahçeli’nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var
14:24 Bomba iddia: Bahçeli’nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti’ye katılacak Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
22:34 CHP lideri Özel, Diyarbakır’da Kürtçe şarkılarla karşılandı CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı
22:17 Hazırlıklar başladı FETÖ’nün karargahında olağanüstü hareketlilik Hazırlıklar başladı! FETÖ'nün karargahında olağanüstü hareketlilik
22:16 Tarih vererek duyurdular: İran’a saldırı planı hazır Tarih vererek duyurdular: İran'a saldırı planı hazır
22:05 Galatasaray’dan TFF ve Beşiktaş’a olay Yunus Akgün tepkisi Galatasaray'dan TFF ve Beşiktaş'a olay Yunus Akgün tepkisi
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 16:58:33. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhuriyet Bayramı, Bodrum'da Etkinliklerle Kutlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.