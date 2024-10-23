Cumhuriyet Bayramı, Bodrum'da Etkinliklerle Kutlanacak

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(MUĞLA)- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Bodrum'da bir dizi etkinlikle kutlanacak. Etkinlikler kapsamında fener alayı düzenlenecek; Volkan Konak ve Yaşar, konser verecek; "Sevdalı Bulut" oyunu ücretsiz sahnelenecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek etkinliklerle vatandaşlar, coşkulu bir bayram yaşayacak. Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlamaları kapsamında 28 Ekim Pazartesi günü saat 13.00'te Belediye Meydanı Atatürk Heykeli önünde Kaymakamlık tarafından hazırlanan çelenk sunma programı gerçekleştirilecek. 29 Ekim Salı günü ise 10.30'da Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde kutlama programı düzenlenecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi organizasyonuyla 29 Ekim Salı günü 19.23'te Bodrum merkez ve Turgutreis'te eş zamanlı yapılacak fener alayı düzenlenecek ve ardından konserlerle yurttaşlar, coşku dolu anlara şahitlik edecek.

Volkan Konak ve Yaşar sahne alacak

Fener alayının ardından Belediye Meydanı'nda ünlü sanatçı Volkan Konak, sahne alacak. Turgutreis Mahallesi'nde de 29 Ekim Salı günü fener alayı ve konser düzenlenecek. Akçaalan Düğün Salonu önünden 19.23'te başlayacak ve Turgutreis Atatürk Meydanı'na kadar sürecek fener alayı sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında Türk pop müziğinin sevilen ismi Yaşar, sevenleriyle buluşacak.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından 29 Ekim Salı günü 20.30'da Nurol Kültür Merkezinde "Sevdalı Bulut" oyunu ücretsiz sahnelenecek.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Cumhuriyet'in 101'inci yılında tüm vatandaşları Türk bayraklarıyla meydanlara davet ederek, şunları söyledi:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şanlı Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinin en büyük temsilidir. Özgürlük ve bağımsızlık yolunda atılan bu adım ile milletimiz, sayısız kazanımları 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' diyen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde elde etmiştir. Bu büyük kazanımlar; demokratik, bağımsız ve özgür bir Türkiye'yi yaratmış ve vatan topraklarının uğruna dökülen kanların boşa gitmediğini kanıtlamıştır. Cumhuriyetimizin 101. yılında ilk günkü heyecan ve coşkuyu yaşayacağımız aşikardır. Meydanlarda şanlı Türk Bayrağımızla bu unutulmaz günde tüm vatandaşlarımızı, birlikte, el ele, omuz omuza, kol kola olmaya davet ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkesi ve milleti için canı pahasına savaşan tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize hürmetlerimi sunuyorum."