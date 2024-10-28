Cumhuriyet Bayramı Mesajı: \'Cumhuriyet, geleceğimizin güvencesidir\'

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(ADANA)- Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Kozay, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet, hiç şüphesiz, geleceğimiz adına en büyük güvencemizdir. Bugün ülkemizde özgür, bağımsız, hür bir şekilde yaşıyorsak, bu Cumhuriyet sayesindedir" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Bu yıl, Cumhuriyet'imizin ilanının 101. yıl dönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. 'Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz' sözleri ile Cumhuriyet'in ilanını müjdeleyen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün ülkemizde özgür ve bağımsız bir şekilde yaşamamızın en sağlam temelini atmıştır. Bundan tam 101 yıl önce, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese fert olma hakkı verilmiş ve milletimizin ilelebet hiçbir gücün buyruğu altına girmeyeceği, tüm dünyaya duyurulmuştur. Cumhuriyet; en zor şartlara ve bütün imkansızlıklara rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayan, bağımsızlığından asla taviz vermeyen, inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesini zaferle neticelendiren milletimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bugün, bizi biz yapan yüksek değerlerimizi daha gür sesle yüceltecek, geçmişte olduğu gibi bugün de milletçe tek yürek olarak haykıracak, el ele, gönül gönüle geleceğe güvenle bakacağız.

Bu duygu ve düşüncelerimle Cumhuriyet'imizi bize emanet eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Çok yaşa Cumhuriyet!"