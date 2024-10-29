Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü Fas'ta coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü Fas'ta coşkuyla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü, Fas'ın başkenti Rabat'ta coşkuyla kutlandı.

29.10.2024 03:16
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü, Fas'ın başkenti Rabat'ta coşkuyla kutlandı.

Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç'ın ev sahipliğinde verilen resepsiyona Fas Ulaştırma ve Lojistik Bakanı Abdussamed Kayouh, milletvekili ve senatörler, bürokratlar, yabancı büyükelçiler, Fas'ta mukim Türk vatandaşları katıldı.

Resepsiyonda milli marşların okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı yayımlandı.

Fas Ulaştırma ve Lojistik Bakanı Kayouh, yaptığı konuşmada iki ülkenin her zaman dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Bakan Kayouh, 2004 yılında karşılıklı yarar sağlayan serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasıyla son 10 yılda ticaretin kayda değer gelişme göstererek yüzde 14 arttığını dile getirdi.

Rabat Büyükelçisi Kılıç da 29 Ekim'in 3 bin yıllık tarihlerinde kurdukları 16 devletin sonuncusu olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladıkları, ulusları için büyük bir gurur günü olduğunu ifade etti.

"Cumhuriyetimiz, büyük belirsizliklerin yaşandığı bu dönemde bile güçlü, bağımsız, dinamik ve kararlı kalmıştır. Kararlılığımız, hiçbir terör tehdidi· ya da eylemiyle zayıflamayacak, tam tersine güçlenecektir." diyen Kılıç, geçen hafta Ankara'da gerçekleştirilen, gelişmekte olan savunma sanayilerini hedef alan menfur terör saldırısında şehit olanları saygıyla andığını söyledi.

Orta Doğu'da yaşanan şiddete dikkati çeken Kılıç, şöyle konuştu:

"Etrafımızı saran çatışmalar ve uluslararası hukuk ihlalleri, ülkeler ve halklar üzerindeki baskıları artırmakta ve uluslararası sisteme güveni sorgulamamıza neden olmaktadır. Gazze'de yaşanan soykırımdan dolayı İsrail'in cezalandırılmaması neticesinde Lübnan'da ve Orta Doğu'nun dört bir yanında gerçekleştirilen saldırılar savaşı tüm bölgeye yaymaktadır. Majesteleri· Kral VI. Muhammed'in ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da defalarca belirttiği gibi, Orta Doğu ihtilafının tek bir çözümü vardır: 1967 sınırlarında, başkenti· Doğu Kudüs olan, İsrail Devleti· ile barış ve güvenlik içinde yaşayan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti·."

"2023 yılında ticari işlem hacmimiz 4,4 milyar dolara ulaştı"

Kılıç, Fas ile Türkiye arasındaki yakınlığın ortak değerler, kültür ve 500 senelik diplomatik ilişki tarihine ve benzer jeostratejik koşullara dayandığını dile getirdi.

"2023 yılında ticari işlem hacmimiz 4,4 milyar dolara ulaştı." diyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 10'luk artış gördük. İşbı·rlı·ğı· potansı·yelı·mı·zı·n çok daha ı·lerı·ye taşınabı·leceğı·ne şüphe yok. Her iki· ülkeden iş heyetleri·, yıl boyunca ziyaretler gerçekleştirerek verimli· görüşmeler yaptı. Bugün Fas'ta bir milyar doları aşan yatırımları ile yaklaşık 240 Türk şirketi· bulunmaktadır. Yaklaşık 5 bin Faslı öğrenci·, Türkiye'de yükseköğrenim görüyor. Türkiye ve Fas, iki· ülkeyi· bağlayan haftalık 46 uçuşla bı·rbı·rlerı·nı· tercih eden destinasyonlar olmaya devam ediyor. Geçen yıl 250 binden fazla Faslı Türkiye'yi·, 50 bin Türk de Fas'ı vı·zesı·z ziyaret etti·. Türk şirketleri ve vatandaşları olarak, birbirinize desteğinizin başarılarınızı daha da artıracağına inanıyorum."

Rabat Yunus Emre Enstitüsünün misafiri olarak resepsiyona katılan Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Songül Ergün'ün sergilediği ebru sanatı ve Türkiye'den UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki eserler ve mekanların yer aldığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı seçkilerinden oluşan fotoğraf sergisi, davetlilerin beğenisini kazandı.

Konuşmaların ardından stantlarda misafirlere Türk mutfağından çeşitli lezzetler sunuldu.

Çekilişle davetlilere THY ile gidiş geliş yolculuk biletleri ve tatil paketleri verildi, Faslı orkestra Türk müzik eserlerini icra etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü Fas'ta coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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