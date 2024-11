Cunda'da Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Güncel

Balıkesir'de Cunda Adası İskelesi'nde mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, mahsur kalan kedinin, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığında görevli personel tarafından kurtarıldığı belirtilerek, "Her can, her canlı bizim için önemlidir." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, mahsur kalan kedinin kurtarılma anlarına ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.