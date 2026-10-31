Dakar Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi Emir Ali Cengiz Oğuz temsil edecek - Son Dakika
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Dakar Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi Emir Ali Cengiz Oğuz temsil edecek

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Dakar Gençlik Olimpiyatları\'nda Türkiye\'yi Emir Ali Cengiz Oğuz temsil edecek
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Anaokulunda öğretmeninin yönlendirmesiyle atletizme başlayan 17 yaşındaki Emir Ali Cengiz Oğuz, 31 Ekim-13 Kasım'da Dakar'da yapılacak Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek. U18 Türkiye şampiyonu ve Balkan ikincisi Oğuz, Dakar'da kürsü ve birincilik hedefliyor.

EDİRNE'de, anaokulunda beden eğitimi öğretmeninin fark edip atletizme yönlendirdiği, üç adım atlamada Türkiye şampiyonluğu ve Balkan ikinciliği gibi dereceler elde eden lise öğrencisi Emir Ali Cengiz Oğuz (17), Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenecek Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek. Hedefinin birincilik olduğunu söyleyen milli atlet Oğuz, "Hedefim tabi ki gönül ister birinci olmam. Orada ne olacağı belli olmaz. Kendime güveniyorum, inşallah birincilik için oynayacağım" dedi.

Edirne'de özel bir kolejde lise son sınıf öğrencisi olan Emir Ali Cengiz Oğuz, atletizme, anaokulunda beden eğitimi öğretmeninin fark etmesiyle başladı. İlk başlarda engelli koşuda kendini geliştiren Oğuz, Edirne Gençlik Spor İl Müdürlüğü atletizm antrenörü Ender Çağlayan'la tanışmasının ardından üç adım atlama branşına başladı. Zamanla burada kendini geliştiren Oğuz, ülkenin çeşitli yerlerinde düzenlenen organizasyonlarında dereceler elde ederek Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer oldu. Geçen yaz U18'de Türkiye şampiyonu olarak milli formayı giymeye hak kazanan Oğuz, ilk uluslararası organizasyonunda Balkan Şampiyonası'ndan ikincilikle döndü. Ardından katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda da finale kalarak, adını ilk 8'e yazdıran Emir Ali Cengiz Oğuz, 31 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen Dakar Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

'AMATÖR OLARAK BAŞLAYIP PROFESYONELE GEÇTİM'

Olimpiyat öncesinde Edirne Sporcu Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren Oğuz, Türkiye'yi temsil edeceği için heyecanlı olduğunu söyledi. Üç adım atlama branşına başlama hikayesini anlatan Oğuz, "Anaokulundayken beden eğitimi antrenörüm beni fark etti. Hızlı koşuyordum diğer arkadaşlarımdan ve daha iyi sıçrıyordum. Bu yüzden beni atletizme yönlendirdi. Sonra orada amatör olarak başladım. Haftanın 3-4 günü antrenmanlara geldim. Daha sonrasında Ender hocama geçtim. Orada profesyonel olarak haftanın altı günü yapmaya başladım. İlk şampiyonluğumu 60 metre engellide Türkiye şampiyonu olarak kazandı. Ondan sonrasında 3 adım atlamaya geçtim ve daha iyi olduğumu fark ettim. Şu anda devam ediyorum 3 adım atlamaya" dedi.

'İNŞALLAH ÜLKEMİ GURURLANDIRIRIM'

Gençlik Olimpiyatı'nda ülkesini gururlandırmak istediğini söyleyen Oğuz, "Milli formayı bu yaz hak ettim. Türkiye şampiyonu oldum U18'de ve Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme gururu yaşadım. Balkan ikincisi oldum. Aynı zamanda Avrupa Şampiyonası'na gittim, Avrupa finalini gördüm. Finalde sekizinci olarak ayrıldım. Olimpiyata gitmem de Avrupa Şampiyonası'ndan sonra kesinleşti. Zaten tahmin ettiğimiz bir şeydi. Daha öncesinden de haberi verilmişti. Tabi ki çok mutluyum gideceğim için. İnşallah orada da iyi bir derece elde edip ülkemi gururlandırdım" diye konuştu.

'KENDİME GÜVENİYORUM'

Başarılı olmak için çok çalıştığını belirten Oğuz, "Çok çalıştım bu branşta. Kendimi çok verdim. Çok bilinmeyen bir branş. Ben de farkındayım ama inşallah ben ülkeye bu branşı daha çok tanıtırım. Hedefim tabi ki gönül ister birinci olmam. Kürsü de istiyorum. Nasipse ilk üç. Daha da nasipse inşallah birinci olmak istiyorum. Orada ne olacağı belli olmaz. Kendime güveniyorum. İnşallah birincilik için oynayacağım. İnşallah ben de bu branşı dediğim gibi hem dünyaya hem de ülkemize daha çok tanıtırım. Öncü olurum inşallah küçük kardeşlerime de" dedi.

'HEDEF HER ZAMAN ŞAMPİYONLUK'

Oğuz'un antrenörü Ender Çağlayan da yaklaşık 5 yıldır birlikte çalıştıklarını belirterek, "Biz dünya sıralamasında yaklaşık şu an ilk 20'nin içindeyiz. Her ülkeye de bir kota verildiğine göre, bunun içinde atıyorum ilk 20'de belki 5 tane Çinli sporcu var, bunların dördü gelmeyecek eğer Çin'e kota varsa. Yani bu yüzden her zaman bir şans vardır. Yani bizim de sonuçta buraya gitmek için yaptığımız dereceler küçük dereceler değil. İlk önce Balkan şampiyonluğu, oradan Avrupa'yı elde etmek, kolay şeyler değil. Bununla birlikte işte buraya da kabul edildik. Sporda hedef her zaman şampiyonluk. Sporun amacı zaten birinci olmaktır. Evet katılmak güzel bir şey ama her giden sporcu oraya birincilik gider. Geri kalan her derece evet başarıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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