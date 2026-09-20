Dalaman'da Bedri Rahmi Koyu'ndaki balık figürüne sezonda günde yaklaşık 1500 kişi geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dalaman'da Bedri Rahmi Koyu'ndaki balık figürüne sezonda günde yaklaşık 1500 kişi geliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dalaman\'da Bedri Rahmi Koyu\'ndaki balık figürüne sezonda günde yaklaşık 1500 kişi geliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Dalaman'daki Bedri Rahmi Koyu'nda Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 1974'te kayaya çizdiği balık figürü turistlerin ilgisini çekiyor. Günde yaklaşık 1500 kişi figürün önünde fotoğraf çektirirken, işletmeci Ahmet Tombak koyun günübirlik turların popüler durağı olduğunu söyledi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde tur teknelerinin uğrak noktalarından Bedri Rahmi Koyu'nda ressam, şair ve yazar Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 1974'te kayaya çizdiği balık figürü, yıllardır bölgeye gelen turistlerin ilgi odağı oluyor.

Göcek'ten düzenlenen günübirlik turlarda Büyükova, Akvaryum, Bedri Rahmi, Tersane, Göbün ve Kleopatra koyları ile Yassıca Adaları ziyaret ediliyor.

Yaklaşık 8 saat süren turlarda turistler koylarda denize giriyor, doğayla iç içe vakit geçiriyor ve bölgenin doğal güzelliklerini tekneden veya karadan fotoğraflıyor.

Göcek'in en popüler duraklarından biri ise adını ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan alan Bedri Rahmi Koyu.

Eski adı Taşyaka olan koy, berrak denizi, sakin atmosferi, çevresindeki tarihi kaya mezarları ve kayaya işlenen balık figürüyle dikkati çekiyor.

Koya kara yoluyla doğrudan ulaşım bulunmazken, bölgeye Göcek'ten düzenlenen tekne turlarıyla veya özel teknelerle ulaşılabiliyor.

Göcek'ten yaklaşık 30-45 dakikalık tekne yolculuğuyla ulaşılan koyda tekneler demirleyerek konuklarına denize girme ve çevreyi keşfetme imkanı sunuyor.

Yaklaşık 25 yıldır günübirlik tur teknesi işletmeciliği yapan Ahmet Tombak, AA muhabirine, Bedri Rahmi Koyu'nun günübirlik tur teknelerinin en popüler duraklarından biri olduğunu söyledi.

Koydaki balık figürünün Eyüboğlu tarafından kayaya işlendiğini belirten Tombak, eserin ziyaretçilerin ilgisini çektiğini ifade etti.

Tombak, "Misafirlerimiz burada denize giriyor, daha sonra balık resminin önünde fotoğraf çektirerek güzel hatıralar biriktiriyor." dedi.

Göcek'in yat turizmi açısından da önemli bir merkez olduğunu belirten Tombak, bölgedeki 6 marinanın yanı sıra günübirlik tekne turlarına da yoğun ilgi gösterildiğini kaydetti.

Günübirlik turlara özellikle İngiltere, Hollanda, Almanya ve Rusya'dan gelen turistlerin katıldığını anlatan Tombak, turlarda ziyaretçileri bölgenin koylarıyla buluşturduklarını, amaçlarının turistlere Göcek'in doğal güzelliklerini en iyi şekilde tanıtmak olduğunu kaydetti.

"Sezonda günde yaklaşık 1500 kişi buraya fotoğraf çektirmeye geliyor"

Bedri Rahmi Koyu'nun hikayesini anlatan Nihat Dündar ise Eyüboğlu'nun 1974'te çıktığı mavi yolculukta bölgeye geldiğini ve kayalığı beğenmesinin ardından balık figürünü çizdiğini söyledi.

Dündar, kayadaki figürün farklı deniz canlılarını ve yelkenli bir tekneyi andıran ayrıntılar barındırdığını dile getirdi.

Figürün her yıl çok sayıda turist tarafından ziyaret edildiğini ifade eden Dündar, "Sezonda günde yaklaşık 1500 kişi buraya fotoğraf çektirmeye geliyor. Buranın çok güzel bir anlamı var." diye konuştu.

Dündar, Eyüboğlu'nun ailesinin belirli dönemlerde koya gelerek figürün bakımını yaptığını kaydetti.

Boyama ve bakım çalışmalarının birkaç saat sürdüğünü belirten Dündar, koydaki eserin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
Bedri Rahmi EyüboğluKültür SanatBedri RahmiDalamanTurizmGüncelKültürSanatMuğlaDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Bu takım bu hallere nasıl düştü Dünya devini darmadağın ettiler Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
Holiganların derbisi öncesi alarm Polise özel yetki verildi Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi
12:06
Bakan Fidan’dan Suudi Arabistan’a askeri destek sinyali mi “İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz“
Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi? "İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz"
11:35
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın! Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
11:33
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
10:50
Abdülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
Abdülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
10:31
Tapuda yeni dönem başlıyor Bunu yapmayan ev satamayacak
Tapuda yeni dönem başlıyor! Bunu yapmayan ev satamayacak
10:18
Nusret yine yaptı yapacağını Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 12:52:40. #.0.3#
SON DAKİKA: Dalaman'da Bedri Rahmi Koyu'ndaki balık figürüne sezonda günde yaklaşık 1500 kişi geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement