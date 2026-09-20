Dalaman\'da Bedri Rahmi Koyu\'ndaki balık figürüne sezonda günde yaklaşık 1500 kişi geliyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde tur teknelerinin uğrak noktalarından Bedri Rahmi Koyu'nda ressam, şair ve yazar Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 1974'te kayaya çizdiği balık figürü, yıllardır bölgeye gelen turistlerin ilgi odağı oluyor.

Göcek'ten düzenlenen günübirlik turlarda Büyükova, Akvaryum, Bedri Rahmi, Tersane, Göbün ve Kleopatra koyları ile Yassıca Adaları ziyaret ediliyor.

Yaklaşık 8 saat süren turlarda turistler koylarda denize giriyor, doğayla iç içe vakit geçiriyor ve bölgenin doğal güzelliklerini tekneden veya karadan fotoğraflıyor.

Göcek'in en popüler duraklarından biri ise adını ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan alan Bedri Rahmi Koyu.

Eski adı Taşyaka olan koy, berrak denizi, sakin atmosferi, çevresindeki tarihi kaya mezarları ve kayaya işlenen balık figürüyle dikkati çekiyor.

Koya kara yoluyla doğrudan ulaşım bulunmazken, bölgeye Göcek'ten düzenlenen tekne turlarıyla veya özel teknelerle ulaşılabiliyor.

Göcek'ten yaklaşık 30-45 dakikalık tekne yolculuğuyla ulaşılan koyda tekneler demirleyerek konuklarına denize girme ve çevreyi keşfetme imkanı sunuyor.

Yaklaşık 25 yıldır günübirlik tur teknesi işletmeciliği yapan Ahmet Tombak, AA muhabirine, Bedri Rahmi Koyu'nun günübirlik tur teknelerinin en popüler duraklarından biri olduğunu söyledi.

Koydaki balık figürünün Eyüboğlu tarafından kayaya işlendiğini belirten Tombak, eserin ziyaretçilerin ilgisini çektiğini ifade etti.

Tombak, "Misafirlerimiz burada denize giriyor, daha sonra balık resminin önünde fotoğraf çektirerek güzel hatıralar biriktiriyor." dedi.

Göcek'in yat turizmi açısından da önemli bir merkez olduğunu belirten Tombak, bölgedeki 6 marinanın yanı sıra günübirlik tekne turlarına da yoğun ilgi gösterildiğini kaydetti.

Günübirlik turlara özellikle İngiltere, Hollanda, Almanya ve Rusya'dan gelen turistlerin katıldığını anlatan Tombak, turlarda ziyaretçileri bölgenin koylarıyla buluşturduklarını, amaçlarının turistlere Göcek'in doğal güzelliklerini en iyi şekilde tanıtmak olduğunu kaydetti.

"Sezonda günde yaklaşık 1500 kişi buraya fotoğraf çektirmeye geliyor"

Bedri Rahmi Koyu'nun hikayesini anlatan Nihat Dündar ise Eyüboğlu'nun 1974'te çıktığı mavi yolculukta bölgeye geldiğini ve kayalığı beğenmesinin ardından balık figürünü çizdiğini söyledi.

Dündar, kayadaki figürün farklı deniz canlılarını ve yelkenli bir tekneyi andıran ayrıntılar barındırdığını dile getirdi.

Figürün her yıl çok sayıda turist tarafından ziyaret edildiğini ifade eden Dündar, "Sezonda günde yaklaşık 1500 kişi buraya fotoğraf çektirmeye geliyor. Buranın çok güzel bir anlamı var." diye konuştu.

Dündar, Eyüboğlu'nun ailesinin belirli dönemlerde koya gelerek figürün bakımını yaptığını kaydetti.

Boyama ve bakım çalışmalarının birkaç saat sürdüğünü belirten Dündar, koydaki eserin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu vurguladı.