Balık çiftliğindeki kafese giren Akdeniz foku mahsur kaldı: Dalgıçlar ağları indirip kurtardı - Son Dakika
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Balık çiftliğindeki kafese giren Akdeniz foku mahsur kaldı: Dalgıçlar ağları indirip kurtardı

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Balık çiftliğindeki kafese giren Akdeniz foku mahsur kaldı: Dalgıçlar ağları indirip kurtardı
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Antalya'da hasadı yapılmış bir balık çiftliği kafesine, muhtemelen kalan balıkları yemek için giren yaklaşık 150 kiloluk Akdeniz foku, iki sanayi dalgıcı tarafından fark edildi. Durumu yetkililere bildiren dalgıçlar, hayvanı ürkütmeden kafesin çevresindeki ağları indirdi. Koruma altındaki fok, dışarı çıktıktan sonra dalgıç Ali Kılıç'ın kendisini sevmesine izin verip denize açıldı.

ANTALYA'da bir balık çiftliğinin kafesine girip, mahsur kalan Akdeniz fokunun yardımına dalgıçlar yetişti. Akdeniz foku, ağları indirip kafesten çıkmasını sağlayan dalgıcın yanına gelip, sevmesine izin verdikten sonra Akdeniz'in derinliklerine karıştı.

Antalya'da 14 yıldır dalgıçlık yapan, son 10 yıldır da profesyonel sanayi dalgıcı olarak çalışan Ali Kılıç (36), denizin derinliklerinde sürprizlerle karşılaştıklarını söyledi. Bunlardan birinin yılda 3-4 kez görüntüleme şansı buldukları Akdeniz foku olduğunu anlatan Kılıç, dünyada sadece Türkiye, Yunanistan, Fas, Moritanya ve Madeira Adaları'nda yaşayan, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya canlılar listesinde yer aldığını hatırlattı.

BALIKLARI YEMEK İÇİN KAFESE GİRMİŞ

Antalya'da özellikle Konyaaltı falezler bölgesinde mağaralarda görüntüledikleri Akdeniz fokuna bu kez bir balık çiftliğinde rastladıklarını kaydeden Ali Kılıç, sanayi dalgıcı arkadaşı Onur Özel (31) ile birlikte hayvanı boş bir kafese girerken görüntülediklerini belirtti. Kılıç, "Kafes tamamen boştu, içinde balık yoktu; hasat yapılmış bir kafesti. Muhtemelen aşağıda kalan balıkları yemek için kafese girmiş. O sırada bize denk geldi ve videosunu çekme fırsatımız oldu" dedi.

AĞLARI İNDİRİNCE YANINA GELDİ

Yaklaşık 150 kilogram olan Akdeniz foku ile karşılaştıklarında önce şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Kılıç, "İlk başta 'Biz mi yanlış gördük acaba?' dedik. Sonra kafesin içinde bir fok olduğunu görünce yetkililere bildirdik. Onlar da zarar görmeden özgürlüğüne kavuşması gerektiğini söyledi. Biz de kafesin etrafındaki ağları indirerek Akdeniz fokunun geçişini kolaylaştırmaya çalıştık. Onu fazla ürkütmeden tüm ağları indirdik. Fok kafesten çıktıktan sonra yanıma gelip, sevmeme izin verdi. Sonrasında Akdeniz'in derinliklerine karıştı" diye konuştu.

İNSANLAR BİLİNÇSİZ DAVRANIYOR

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu canlı türüyle ilgili uyarılarda da bulunan Ali Kılıç, "Bazı insanlar maalesef bilinçsiz davranıyor. Çünkü konuyu tam olarak bilmedikleri için, Akdeniz foku gibi çok değerli bir sualtı canlısına zarar verebiliyorlar" dedi. Akdeniz fokunun koruma altında olduğunu hatırlatan Kılıç, "Hepimiz daha dikkatli davranırsak, onlar için de çok güzel bir dünya bırakmış oluruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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