Dalian'dan Akdeniz Ülkelerine Yeni Deniz Rotası

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DALİAN, 19 Şubat (Xinhua) -- MSC SVEVA gemisinin salı günü Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian kentinde bulunan Dalian Konteyner Terminali'nden hareket etmesiyle, Dalian'ı birçok Akdeniz ülkesine doğrudan bağlayan yeni bir konteyner taşımacılığı rotası resmen açılmış oldu.

Çin'in kuzeydoğusu ile Türkiye, Mısır ve İsrail gibi ülkelerdeki önde gelen limanları bağlayan yeni rota, Çin ile Akdeniz arasında daha verimli ve güvenilir bir deniz lojistik koridorunun kurulmasına katkıda bulunuyor.

Yeni rotayı işleten Mediterranean Shipping Company, haftalık hizmet vermek üzere her biri 19.000 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) kapasiteye sahip 16 adet konteyner gemisi kullanmayı planlıyor.

Bu gemiler kimyasal ürünler, otomobiller ve otomotiv parçaları, mekanik ekipmanlar ve maden kaynakları gibi çok geniş bir yelpazede ürün taşıyacak.

Gemi taşımacılığı hizmetinin, Çin'in kuzeydoğu bölgesi ile Akdeniz ülkeleri arasındaki ekonomi ve ticaret işbirliğini teşvik etmesi bekleniyor.

Çin, Türkiye'nin üçüncü en büyük ticaret ortağı konumunda. Çanakkale, İstanbul ve Tekirdağ gibi önde gelen limanlara uğrayacak yeni rota, ikili ekonomi ve ticaret etkileşimini ve sanayi ve tedarik zincirleri entegrasyonunu derinleştirecek.

Uluslararası nakliye firması Jilin Flying Tiger Lojistik Grup Limited Şirketi, MSC SVEVA gemisine Türkiye'ye ihraç edilmek üzere 200 tonun üzerinde kargo yükledi.

Şirketin genel müdür yardımcısı Wang Nan yeni rotanın, diğer gemicilik rotalarına göre transit süresini yaklaşık 10 gün düşürdüğünü söyledi. Wang, bu rotanın sermaye maliyetlerini ve stok baskısını azaltarak tedarik zinciri istikrarını artıracağını sözlerine ekledi.

Dalian Limanı'nda 160 ülke ve bölgedeki 300'den fazla limanı birbirine bağlayan 93 uluslararası rota dahil olmak üzere, 106 konteyner nakliye rotası işletiliyor.

Liman, bu yıl ticareti kolaylaştırmak ve tedarik zinciri istikrarını daha fazla güçlendirmek üzere konteyner gemiciliği ağını genişletip iyileştirecek.