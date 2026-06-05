Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede çelik yelek giydi - Son Dakika
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Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede çelik yelek giydi

Daltonlar\'ın hedefindeki Engin Polat cenazede çelik yelek giydi
05.06.2026 12:52
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın koruması ve şoförü, aynı zamanda eşi Engin Polat’ın kuzeni olan Can Polat, İzmir Alaçatı’da bir otel önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Uzun süredir suç örgütü Daltonlar'ın hedefinde olduğu iddia edilen Engin Polat’ın, cenaze törenine çelik yelek giyerek katılması dikkat çekti.

Sanal medya fenomeni Dilan Polat’ın korumalığını ve şoförlüğünü yapan, aynı zamanda eşi Engin Polat’ın kuzeni de olan Can Polat'a (37), önceki gün 14.00 sıralarında İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi’ndeki otelin önünde Serhat Altun tarafından ateş açıldı. Can Polat kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede çelik yelek giydi

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ 

Konaklama tesisinden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak için dışarı çıktığı sırada silahlı saldırıda yaralanan Can Polat, ilk müdahalesinin ardından Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Can Polat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 

Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede çelik yelek giydi

CENAZEYE ÇELİK YELEKLE GELDİ 

Olayın yankıları sürerken kuzenini son yolculuğuna uğurlayan Engin Polat'ın cenazeye çelik yelek giyerek gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Polat'ın uzun süredir Daltonlar'ın hedefinde olduğu öne sürülüyor. 

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Son Dakika Güncel Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede çelik yelek giydi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede çelik yelek giydi - Son Dakika
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