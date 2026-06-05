Sanal medya fenomeni Dilan Polat’ın korumalığını ve şoförlüğünü yapan, aynı zamanda eşi Engin Polat’ın kuzeni de olan Can Polat'a (37), önceki gün 14.00 sıralarında İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi’ndeki otelin önünde Serhat Altun tarafından ateş açıldı. Can Polat kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Konaklama tesisinden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak için dışarı çıktığı sırada silahlı saldırıda yaralanan Can Polat, ilk müdahalesinin ardından Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Can Polat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Olayın yankıları sürerken kuzenini son yolculuğuna uğurlayan Engin Polat'ın cenazeye çelik yelek giyerek gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Polat'ın uzun süredir Daltonlar'ın hedefinde olduğu öne sürülüyor.
Son Dakika › Güncel › Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede çelik yelek giydi - Son Dakika
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