Damadı kayınpederine ateş açtı
Damadı kayınpederine ateş açtı

29.08.2025 11:00
Aksaray'da damat, tartıştığı eşiyle gelen kayınpederine pompalı tüfekle ateş açtı, yaraladı.

Aksaray'da Kurtuluş Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. Hollanda'dan Aksaray'a izne gelen Ahmet C. (29) ile eşi Elif C. (28) bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Damat, kayınpederini pompalı tüfekle vurdu

POMPALI TÜFEKLE KAYINPEDERİNİ VURDU

Tartışma ardından Elif C. kendileri gibi Hollanda'dan izne gelen babası İsmail B'yi (55) telefonla arayıp durumu anlattı. İsmail B. de kızı ve damadının oturduğu eve gelip, zile bastı. Kapıyı açan Ahmet C., pompalı tüfekle kayınpederi İsmail B.'ye ateş açtı. Ayağından yaralanan İsmail B., kanlar içinde yere yığıldı.

Damat, kayınpederini pompalı tüfekle vurdu

"NE OLDUĞUNU BEN DE ANLAMADIM"

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İsmail B., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sedyeyle acil servise alınan İsmail B., gazetecilere, "Beni damadım vurdu. Olayda hiçbir şey yok. Ne olduğu ben de anlamadım" dedi. Şüpheli damat gözaltına alınırken, olay ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Politika, 3-sayfa, Aksaray, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

