Damla Gönüllülük Hareketi Edirne'de - Son Dakika
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Damla Gönüllülük Hareketi Edirne'de

Damla Gönüllülük Hareketi Edirne\'de
21.07.2026 14:16
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Gençler, Edirne'de huzurevi ve çocuk etkinlikleriyle gönüllü çalışmalara katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Gönüllülük Çalışmaları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen "Damla Gönüllülük Hareketi" Proje çalışmasına katılan gençler Edirne'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençler programın üçüncü gününe Fatih Sultan Mehmet Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek başladı. Gerçekleştirilen ziyarette kursiyerlerle bir araya gelen gönüllüler sohbet etti.

Edirne Huzurevini ziyaret eden gönüllüler huzurevi sakinleriyle vakit geçirerek onların hayat tecrübelerini dinledi.

Mimar Sinan Genç Ofis'te düzenlenen çanta boyama etkinliğine de katılan gönüllüler el emeğiyle renkli çalışmalar ortaya koydu.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen Çocuk Şenliği'ne katılan gönüllüler çocuklarla birbirinden eğlenceli oyunlar oynayıp çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Gönüllüler Hasan Sezai Türbesi'ni de ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Damla Gönüllülük Hareketi Edirne'de - Son Dakika

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