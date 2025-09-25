Sosyal medya tartışması kanlı bitti, 10 yerinden bıçakladılar - Son Dakika
Sosyal medya tartışması kanlı bitti, 10 yerinden bıçakladılar

Haberin Videosunu İzleyin
Sosyal medya tartışması kanlı bitti, 10 yerinden bıçakladılar
25.09.2025 13:59
Haberin Videosunu İzleyin
Sosyal medya tartışması kanlı bitti, 10 yerinden bıçakladılar
Haber Videosu

Kocaeli'nde sosyal medyada başlayan tartışma sonrası tarafların buluşmasıyla kanlı bitti. Kalabalık grup bir kişiye saldırdı. 10 bıçak darbesiyle yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Dehşet anları kameraya yansırken 2 saldırgan gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 22 Eylül'de dehşet dolu dakikalar yaşandı. Sosyal medyada tartışan B.Z. ve M.B.Z. ile U.H.T. Fevzi Çakmak Mahallesinde buluştu.

10 BIÇAK DARBESİYLE YARALADILAR

Burada kalabalık bir grup, U.H.T.'ye saldırdı. Vücuduna 10 bıçak darbesi alan U.H.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan U.H.T. tedaviye alındı.

2 SALDIRGAN GÖZALTINDA

Güvenlik kamerasına da yansıyan olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, M.B.Z. ile B.Z.'yi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sosyal medya tartışması kanlı bitti, 10 yerinden bıçakladılar - Son Dakika

SON DAKİKA: Sosyal medya tartışması kanlı bitti, 10 yerinden bıçakladılar - Son Dakika
