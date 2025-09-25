Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 22 Eylül'de dehşet dolu dakikalar yaşandı. Sosyal medyada tartışan B.Z. ve M.B.Z. ile U.H.T. Fevzi Çakmak Mahallesinde buluştu.
Burada kalabalık bir grup, U.H.T.'ye saldırdı. Vücuduna 10 bıçak darbesi alan U.H.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan U.H.T. tedaviye alındı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, M.B.Z. ile B.Z.'yi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Sosyal medya tartışması kanlı bitti, 10 yerinden bıçakladılar - Son Dakika
