Darıca'da Doğal Gaz Patlaması - Son Dakika
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Darıca'da Doğal Gaz Patlaması

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde doğal gaz patlamasında 13 kişi yaralandı, tedavi altına alındı.

29.12.2024 00:03
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(İSTANBUL) - Kocaeli Valiliği, Darıca ilçesinde bir evde doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldiğini ve yaralanan 13 kişinin çevre hastanelerde tedavi edildiğini duyurdu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katında, doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlama sonrası dairede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre yaralanan 13 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli Valiliği tarafında patlamaya ilişkin yapılan açıklamada yaralanan 13 kişinin Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesinde tedavi edildiği ve Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın yaralıları ziyaret ettiği belirtildi. Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Vali İlhami Aktaş, akşam saatlerinde Darıca ilçemizde meydana gelen patlamada olay yerinde incelemelerde bulunarak, yaralanan vatandaşlarımızı ziyaret etti. Olay yerine giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek patlama ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali İlhami Aktaş, incelemenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesine geçerek, burada tedavi edilen yaralı vatandaşlarımızı ziyaret etti. Çevredeki Hastanelere sevk edilen 13 vatandaşımızın genel durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Vali Aktaş, yaralılara ve yakınlarına geçmiş olsun temennilerini iletti."

Kaynak: ANKA

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