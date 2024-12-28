Darıca\'da İkinci Doğal Gaz Patlaması: 1 Yaralı

Güncel

DARICA'DA 2'NCİ DOĞAL GAZ KAYNAKLI PATLAMA; 1 YARALI

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada 13 kişi yaralanırken, aynı ilçede ikinci bir doğal gaz kaynaklı patlama daha yaşandı. Özhan Mahallesi Osmangazi Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katında da doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Patlamada bir kadının hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler, patlamanın yaşandığı binada inceleme başlattı.

Nazım Özgün ERBULAN- Ardacan UZUN/ DARICA (Kocaeli),