Datça-Sömbeki arasında denizde çıkan hortum cep telefonuyla kaydedildi

Datça-Sömbeki arasında denizde çıkan hortum cep telefonuyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Datça ile Yunanistan'ın Sömbeki Adası arasındaki bölgede deniz üzerinde bugün sabah saatlerinde hortum oluştu. Kısa süreli etkili olan ve kıyıya ulaşmadan etkisini yitiren hortum çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi, olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında denizde oluşan hortum, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Datça ile Yunanistan'ın Sömbeki Adası arasındaki bölgede deniz üzerinde bugün, sabah saatlerinde hortum çıktı. Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Kısa süreli etkili olan hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?