Davutoğlu'nun Irak Ziyareti: Kültürel Bağlar ve Diyalog

(ANKARA)- Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, "Genel Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun gerçekleştirdiği Irak ziyareti, yalnızca diplomatik bir temas zinciri değil, aynı zamanda kadim bağlara dayanan insani ve kültürel bir sorumluluğun yerine getirilmesidir. Süleymaniye, Kerkük, Musul, Telafer ve Erbil'de gerçekleştirilen görüşmeler, etnik, mezhebi ve siyasi tüm farklılıkları kapsayan bir diyalog zeminine katkı sunmuştur" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve baraberinedki heyetin Süleymaniye'den Telafer'e uzanan beş günlük Irak ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönüşünün ardından Parti sözcüsü Ufuk Karcı, gaziye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Karcı, "Genel Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun gerçekleştirdiği Irak ziyareti, yalnızca diplomatik bir temas zinciri değil, aynı zamanda kadim bağlara dayanan insani ve kültürel bir sorumluluğun yerine getirilmesidir. Süleymaniye, Kerkük, Musul, Telafer ve Erbil'de gerçekleştirilen görüşmeler, etnik, mezhebi ve siyasi tüm farklılıkları kapsayan bir diyalog zeminine katkı sunmuştur" dedi.

Karcı, Genel Başkan Davutoğlu'nun Süleymaniye'de düzenlenen uluslararası Delphi Forumu'na katılımı ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile yapılan görüşmelere değinirken, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi ile yürütülen temasları da hatırlattı. Musul'da Nuceyfi ailesiyle yapılan görüşmenin önemine vurgu yapan Karcı, Telafer ziyaretinin ise özel bir anlam taşıdığını belirtti.

"Dış politikamızın insani yönünü açıkça ortaya koymaktadır"

Karcı, "Sayın Genel Başkanımızın Telafer ziyareti, Osmanlı döneminden bu yana bir ilk olarak kayıtlara geçmiştir. Telafer halkına verilen 'Türkiye sizin sadece komşunuz değil, aynı zamanda kader ortağınızdır' mesajı, dış politikamızın insani yönünü açıkça ortaya koymaktadır" dedi. Gelecek Partisi Sözcüsü, Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY eski Başkanı Mesut Barzani ile yapılan görüşmelerin yanı sıra, Türkmen Cephesi Erbil Siyasi Bürosu ve Birleşik İslam Partisi ile yürütülen temasların da ziyaretin çok boyutlu yapısını ortaya koyduğunu vurguladı.

Ufuk Karcı, "Ziyarete katkı sunan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor, işbirliği ve kardeşliğin güçlenerek devam etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.