Davutoğlu, siyasi parti liderlerine çağrıda bulundu - Son Dakika
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Davutoğlu, siyasi parti liderlerine çağrıda bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in Filistin'de yürüttüğü savaşa tepki göstererek siyasi parti liderlerine çağrıda bulundu. Davutoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin TBMM'de Genel Kurul çatısı altında insanlığa hitap etmesi için davet edilmesi gerektiğini vurguladı.

26.07.2024 22:01
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(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu siyasi parti liderlerine çağrıda bulundu. Davutoğlu "İsmail Heniyye ya da Gazzelilerin tayin edeceği bir Filistin temsilcisini, mazlum milletlerin duaları ve destekleriyle kurulmuş Gazi Meclisimizin Genel Kurulu'nda milletimize ve insanlığa hitap etmek üzere davet edelim" dedi.

İsrail'in Filistin'de yürüttüğü savaşa yönelik Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan X hesabı üzerinden siyasi parti liderlerine çağrı geldi. Genel Başkan Davutoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin TBMM'de Genel Kurul çatısı altında insanlığa hitap etmesi için davet edilmesi gerektiğini vurguladı.

Davutoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bütün parti liderlerine çağrıda bulunuyorum. Amerikan Kongresi soykırımcı Netanyahu'nun mekanıysa, duasını ve desteğini aldığı mazlum milletlere sömürgeciliğe karşı mücadelede ilham olmuş İstiklal Savaşımızın karargahı olan Gazi Meclisimiz de mazlum Filistin ve Gazze halkının mekanıdır. Dört Cumhurbaşkanımız'ın (Atatürk, İnönü, Gürsel ve Sunay) bölgemizdeki bugünkü sorunların müsebbibi olan sömürgeci emperyalizme karşı savunduğu Gazze cephesindeki şehitlerimizin hatırasına ve Gazze'de dokuz aydır katledilen masumların sesi olmak üzere İsmail Heniyye ya da Gazzeliler'in tayin edeceği bir Filistin temsilcisini mazlum milletlerin duaları ve destekleriyle kurulmuş Gazi Meclisimiz'in Genel Kurulu'nda milletimize ve insanlığa hitap etmek üzere davet edelim. Yarın grubumuz bu konuda bir özel gündem önerisinde bulunacaktır. Bu çağrımıza hükümet kanadından ve diğer partilerden olumlu cevap gelmezse böylesi bir hitap için İsmail Heniyye ya da Gazzeyi temsilen bir Filistinli kardeşimizi ortak grup toplantımıza hitap etmek üzere Sayın Temel Karamollaoğlu ile birlikte davet etmeye hazırız."

Kaynak: ANKA

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