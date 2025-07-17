Dayanıklı Yarınlar: Deprem ve Kentsel Dönüşüm

İŞ insanı Azad Medeni Kahraman'nın 'Dayanıklı Yarınlar' programına Tuğba Özay konuk oldu. Programla deprem ve kentsel dönüşüm konularında kamuoyunu bilinçlendirmek hedefleniyor.

Programın açılışında konuşan Kahraman, " Türkiye'nin en hayati ve ilk gündemi depremdir. Güngören, Aksaray, Fatih, Beyoğlu, Avcılar gibi ilçelerde acil şekilde yerinde ve hızlı kentsel dönüşüm yapılması gerekiyor. Ne yazık ki toplum olarak çok çabuk unutuyoruz. Bu bizim en büyük sorunumuz" dedi.

Kahraman, "Kentsel dönüşüm süreçlerinde sadece yapıların değil, insanların ve yaşam hakkının da öncelenmesi gerekiyor. Devlet elinden geleni yapıyor ama sorumluluk sadece kamuya yüklenemez. İnşaatçı deniz kumu kullanıyorsa, denetim ne kadar güçlü olursa olsun yetmez. Bu yüzden hep söylüyoruz; rantsal değil, insansal yarınlar inşa etmeliyiz" diye konuştu.

Programa konuk olan sanatçı Tuğba Özay ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeyi ziyaret ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Deprem bölgesine gittiğim ilk akşam her yer gerçekten çok korkunçtu. Savaş alanı gibiydi. Hava çok soğuktu, sarsıntılar hala devam ediyordu. Sanki yerin altından bir canavar geliyormuş gibiydi. Bana 'burada kalmayın, dönün' dediler. Ama ben 'hayır' dedim. O insanları orada bırakmak, dönmek içime sinmedi."

Özay konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Dayanışma ve toplumsal bilinç çok önemli. Yaptığınız program çok kıymetli, çünkü hayatın ve ülkenin gerçekleri konuşuluyor. Herkes sağlam ve güvenli yapılar istiyor. Bu taleplerin hayata geçmesi için bu tarz platformlara büyük ihtiyaç var."

Dayanıklı Yarınlar programının yeni konuklarla devam edeceği bildirildi.