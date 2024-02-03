 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
DEAŞ'ın Üst Düzey Yöneticisine Onaylanan Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEAŞ'ın Üst Düzey Yöneticisine Onaylanan Hapis Cezası

DEAŞ\'ın Üst Düzey Yöneticisine Onaylanan Hapis Cezası

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in düzenlediği operasyonla yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden biri olan 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı teröriste verilen 17 yıl 6 aylık hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onaylandı. Mahkeme, teröristin 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan verilen cezanın hukuka uygun olduğuna karar verdi.

03.02.2024 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'ye verilen 17 yıl 6 aylık hapis cezası onandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (istinaf), İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin, Al Sumaidai hakkında, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan verdiği 17 yıl 6 aylık hapis cezası kararının temyiz incelemesini tamamladı.

Daire, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan açılan davada, eylem ve faaliyetlerin "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçu kapsamında kaldığına dair yerel mahkeme hükmünde, usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık olmadığına kanaat getirdi.

Delilerde ve işlemlerde de herhangi bir eksiklik olmadığını belirten daire, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu ve sanığa verilen 17 yıl 6 aylık hapis cezasının kanuni bağlamda uygulandığı hükmünü kurdu.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, 8 Eylül'de yakalandıktan sonra tutuklanan sanık Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istenmişti.

Diğer sanıklar Azzam Ali Hussein Al Neama'nın ağırlaştırılmış müebbet, Makaram Taha Ali Ali'nin ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede, sanık "Dr. Zeyd" kod adlı Bashar Hattab Gazal Al Sumaidai'nin örgütün Iraklı lider adaylarından biri olduğu öne sürülmüştü.

Sayısız takma adla tanınan sanık Al-Sumaidai'nin, El Kureyşi'nin yerini alacak en olası aday olduğu vurgulanan iddianamede, 2013'te terör örgütüne katılan bu kişinin, DEAŞ'ın çok sayıda sözde vaiz ve hakiminin mezun olduğu "İmam el Mutaqeen" adlı sözde dini bir merkezde vaaz verdiği, akabinde örgütün sözde başyargıcı olarak atandığı da ifade edilmişti.

Davaya bakan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'yi "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 17 yıl 6 ay hapse çarptırmıştı.

Sanık Makaram Taha Ali Ali'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine karar veren heyet, Azzam Ali Hussein Al Neama'nın dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Hafize Gaye Erkan'ı istifaya sürükleyen iki olay!
    12:19 Hafize Gaye Erkan'ı istifaya sürükleyen iki olay! "Sadık Abi" detayı bomba

    Büyük umutlarla Merkez Bankası'nın başına geçen ve görev gelir gelmez yaptığı faiz artışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hafize Gaye Erkan, dün akşam saatlerinde ani bir kararla istifa ettiğini duyurdu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Arkasındayız" mesajı verdiği Erkan'ın istifasının perde arkasında neler var? Detaylar haberimizde...

  • Bakan Yerlikaya duyurdu: 34 DEAŞ üyesi yakalandı
    12:07 Bakan Yerlikaya duyurdu: 34 DEAŞ üyesi yakalandı

    İçişleri Bakanı Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-35 Operasyonu'yla haklarında İnterpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ üyesi şüphelinin yakalandığını açıkladı.

  • Kurtlar Vadisi'nin çekildiği tarihi kıraathanede yangın çıktı
    11:36 Kurtlar Vadisi'nin çekildiği tarihi kıraathanede yangın çıktı

    Maltepe'de bulunan tarihi kıraathane, Kurtlar Vadisi dizisinin ünlü sahnelerinden birinin çekildiği mekan olarak biliniyordu. Sabah saatlerinde çıkan yangın sonucunda kıraathane alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, kıraathanenin yanındaki restorana da sıçrayarak büyük çapta maddi hasara yol açtı. Tarihi yapı kullanılamaz hale gelirken, çatı kısmı çöktü. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

  • Ünlü komedyen Ricky Gervais ile aynı salonda sahneye çıkacak olan Cem Yılmaz, bilet fiyatıyla ikiye katladı
    11:33 Ünlü komedyen Ricky Gervais ile aynı salonda sahneye çıkacak olan Cem Yılmaz, bilet fiyatıyla ikiye katladı

    Gösterisini yurt dışında da sergileyecek olan Cem Yılmaz, dünyaca ünlü komedyen Ricky Gervais'in daha önce gösteri yaptığı salonda sahneye çıkacak. Gervais'in gösteri bileti 60 euroya satılırken Yılmaz'ın da aynı kategorideki bileti 125 euroya satışa sunuldu.

  • Muslera'nın kalesini gole kapattığı anlar damga vurdu
    11:02 Muslera'nın kalesini gole kapattığı anlar damga vurdu

    Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Samsunspor-Galatasaray maçında Fernando Muslera'nın sergilediği performans takdir kazandı. Muslera, 90 dakikada 5 kurtarış yaparak yüzde 100 kurtarış yüzdesiyle koruduğu kaleye adeta duvar oldu. Maç sonunda Muslera, kritik üç puanı aldıklarını ve şampiyonluk için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

  • ABD, İran destekli hedefleri vurdu
    10:53 ABD, İran destekli hedefleri vurdu

    ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'de ABD üssüne yönelik saldırıya karşılık olarak dün Suriye ve Irak'taki İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü destekli hedefleri vurduğunu duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden, hedeflerin vurulmasıyla ilgili 'Cevabımız bugün başladı. Bizim seçtiğimiz zaman ve yerlerde devam edecek' dedi.

  • Elazığ'da dilenci bir saatte 873 lira para topladı
    10:47 Elazığ'da dilenci bir saatte 873 lira para topladı

    Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bir dilencinin sadece cuma namazı süresince 873 lira toplaması, görenleri şaşırttı.

  • Yeşim Akbaş'ı öldüren komiser yardımcısının müebbet hapsi isteniyor
    10:41 Yeşim Akbaş'ı öldüren komiser yardımcısının müebbet hapsi isteniyor

    Manisa'nın Demirci ilçesinde polis lojmanında başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan güzellik salonu işletmecisi Yeşim Akbaş'ın ölümüne ilişkin tutuklanan komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Yıldız'ın 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güvenlik, Terör, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEAŞ'ın Üst Düzey Yöneticisine Onaylanan Hapis Cezası - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 12:45:27. #1.12#
SON DAKİKA: DEAŞ'ın Üst Düzey Yöneticisine Onaylanan Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement