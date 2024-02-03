DEAŞ\'ın Üst Düzey Yöneticisine Onaylanan Hapis Cezası

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'ye verilen 17 yıl 6 aylık hapis cezası onandı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (istinaf), İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin, Al Sumaidai hakkında, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan verdiği 17 yıl 6 aylık hapis cezası kararının temyiz incelemesini tamamladı.
Daire, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan açılan davada, eylem ve faaliyetlerin "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçu kapsamında kaldığına dair yerel mahkeme hükmünde, usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık olmadığına kanaat getirdi.
Delilerde ve işlemlerde de herhangi bir eksiklik olmadığını belirten daire, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu ve sanığa verilen 17 yıl 6 aylık hapis cezasının kanuni bağlamda uygulandığı hükmünü kurdu.
Davanın geçmişi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, 8 Eylül'de yakalandıktan sonra tutuklanan sanık Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istenmişti.
Diğer sanıklar Azzam Ali Hussein Al Neama'nın ağırlaştırılmış müebbet, Makaram Taha Ali Ali'nin ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede, sanık "Dr. Zeyd" kod adlı Bashar Hattab Gazal Al Sumaidai'nin örgütün Iraklı lider adaylarından biri olduğu öne sürülmüştü.
Sayısız takma adla tanınan sanık Al-Sumaidai'nin, El Kureyşi'nin yerini alacak en olası aday olduğu vurgulanan iddianamede, 2013'te terör örgütüne katılan bu kişinin, DEAŞ'ın çok sayıda sözde vaiz ve hakiminin mezun olduğu "İmam el Mutaqeen" adlı sözde dini bir merkezde vaaz verdiği, akabinde örgütün sözde başyargıcı olarak atandığı da ifade edilmişti.
Davaya bakan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'yi "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 17 yıl 6 ay hapse çarptırmıştı.
Sanık Makaram Taha Ali Ali'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine karar veren heyet, Azzam Ali Hussein Al Neama'nın dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.
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