DEAŞ Operasyonunda 20 Tutuklama - Son Dakika
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DEAŞ Operasyonunda 20 Tutuklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 18 ildeki DEAŞ operasyonlarında 54 şüpheliden 20'sinin tutuklandığını açıkladı.

26.11.2024 09:16
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 18 ilde düzenlenen "Gürz-26" operasyonlarında yakalanan 54 şüpheliden 20'sinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar, Aydın, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kırşehir, Kilis, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Trabzon cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıkları TEM şube müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Gözaltına alınan 54 şüpheliden 20'sinin tutuklandığını, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, "Yakalanan şüphelilerin, terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek ve sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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