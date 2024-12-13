DEFACTO, COP 16 Zirvesinde Sürdürülebilir Sanat Eseriyle Yer Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEFACTO, COP 16 Zirvesinde Sürdürülebilir Sanat Eseriyle Yer Aldı

DEFACTO, COP 16 Zirvesinde Sürdürülebilir Sanat Eseriyle Yer Aldı

DEFACTO, Birleşmiş Milletlerin Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi COP 16 zirvesine atık malzemelerden üretilen 'Çölleşme' adlı eseriyle katıldı. Sanatçı Serkan Şerefhanoğlu tarafından tasarlanan eser, tekstil atıklarına yaratıcı bir çözüm sunarak büyük ilgi gördü. DeFacto Sürdürülebilirlik Başkanı Elif Çam, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerini ve eser aracılığıyla farkındalık yaratma çabalarını paylaştı.

13.12.2024 10:41  Güncelleme: 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEFACTO, Birleşmiş Milletlerin (BM) Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi COP 16 zirvesine, atık malzemelerden üretilen 'Çölleşme' adlı eseri ile katıldığını açıkladı. Sanatçı Serkan Şerefhanoğlu tarafından tasarlanan eser büyük ilgi görürken, DeFacto Sürdürülebilirlik ve CSR Başkanı Elif Çam şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarını aktardığı bir konuşma gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 16'ncı Taraflar Konferansı (COP16), bu yıl Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşiyor. Birleşmiş Milletlerin (BM) Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesine taraf ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'den de geniş katılım sağlandı. Konferansa katılan DeFacto'nun, tekstil atıklarından üretilen ve COP16 Türkiye Pavilyonu'nda sergilenen sanat eseri yoğun ilgi gördü.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEĞE KATKIDA BULUNMAK ANA HEDEFİMİZDİ'

Sürdürülebilirlik yolculuklarına unutulmaz bir anı daha eklediklerine vurgu yapan DeFacto Sürdürülebilirlik ve CSR Başkanı Elif Çam, "Dünyanın en önemli çevresel ve iklim odaklı zirvelerinden biri olan, devlet liderleri, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenleri bir araya getiren küresel platformda sektörümüzü temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu yıl Riyad'da düzenlenen zirve, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve çevre dostu inovasyonlar konularında dünyaya yön veren kararların alındığı kritik bir organizasyon oldu. Biz de bu küresel zirvede konuyu sanatın gücüyle yansıtan sanatçı Serkan Şerefhanoğlu imzalı 'Çölleşme' temalı eserimizle yer aldık. Tekstil endüstrisinde karşılaştığımız en büyük çevresel sorunlardan biri olan tekstil atıklarına yaratıcı bir çözüm sunan sanat eserimiz büyük ilgi gördü. Atıkları sanata dönüştürerek farkındalık oluşturmak ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak ana hedefimizdi. Bunu da sanatın gücüyle yansıttık. COP16 gibi önemli bir platformda sanat ve sürdürülebilirliği birleştirerek farkındalık yaratma fırsatına sahip olduk" dedi.

Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Kültür Sanat, Defacto, Güncel, Sanat, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEFACTO, COP 16 Zirvesinde Sürdürülebilir Sanat Eseriyle Yer Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:11 Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı 2 kişi yaralandı Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı
10:48 Suriye’yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı Suriye'yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı
10:29 Suriye’de geçici hükümet, Esad’ın en büyük tutkusuna karşı Halkı uyardılar Suriye'de geçici hükümet, Esad'ın en büyük tutkusuna karşı! Halkı uyardılar
09:57 Hakan Fidan ile Blinken, Ankara’da bir araya geldi Hakan Fidan ile Blinken, Ankara'da bir araya geldi
08:46 Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı
15:42 İsrail, Suriye’yi neden işgale başladı Başbakanlık ofisinden açıklama var İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? Başbakanlık ofisinden açıklama var
15:22 Kerem Aktürkoğlu’ndan çekinen biri var Kerem Aktürkoğlu'ndan çekinen biri var
15:17 MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın kızından iddialı paylaşımlar MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızından iddialı paylaşımlar
15:15 Suriye’de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı
15:06 Çanakkale depreminin ardından Naci Görür’den tedirgin eden açıklama Çanakkale depreminin ardından Naci Görür'den tedirgin eden açıklama
14:56 Hadise, ideal erkek tanımını yaptı: Film sohbeti yapabilmeli Hadise, ideal erkek tanımını yaptı: Film sohbeti yapabilmeli
14:56 Zehra Güneş’in 2 kız kardeşi varmış Zehra Güneş'in 2 kız kardeşi varmış
14:54 Hakan Fidan, Suriye’yi görüşeceği Blinken’a 7 mesaj birden verecek Hakan Fidan, Suriye'yi görüşeceği Blinken'a 7 mesaj birden verecek
14:53 Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah’ım ışık Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah'ım ışık
14:52 Ünlü şarkıcı Selena Gomez, sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandı Ünlü şarkıcı Selena Gomez, sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 11:24:50. #1.12#
SON DAKİKA: DEFACTO, COP 16 Zirvesinde Sürdürülebilir Sanat Eseriyle Yer Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.