DEFACTO, COP 16 Zirvesinde Sürdürülebilir Sanat Eseriyle Yer Aldı

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DEFACTO, Birleşmiş Milletlerin (BM) Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi COP 16 zirvesine, atık malzemelerden üretilen 'Çölleşme' adlı eseri ile katıldığını açıkladı. Sanatçı Serkan Şerefhanoğlu tarafından tasarlanan eser büyük ilgi görürken, DeFacto Sürdürülebilirlik ve CSR Başkanı Elif Çam şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarını aktardığı bir konuşma gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 16'ncı Taraflar Konferansı (COP16), bu yıl Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşiyor. Birleşmiş Milletlerin (BM) Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesine taraf ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'den de geniş katılım sağlandı. Konferansa katılan DeFacto'nun, tekstil atıklarından üretilen ve COP16 Türkiye Pavilyonu'nda sergilenen sanat eseri yoğun ilgi gördü.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEĞE KATKIDA BULUNMAK ANA HEDEFİMİZDİ'

Sürdürülebilirlik yolculuklarına unutulmaz bir anı daha eklediklerine vurgu yapan DeFacto Sürdürülebilirlik ve CSR Başkanı Elif Çam, "Dünyanın en önemli çevresel ve iklim odaklı zirvelerinden biri olan, devlet liderleri, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenleri bir araya getiren küresel platformda sektörümüzü temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu yıl Riyad'da düzenlenen zirve, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve çevre dostu inovasyonlar konularında dünyaya yön veren kararların alındığı kritik bir organizasyon oldu. Biz de bu küresel zirvede konuyu sanatın gücüyle yansıtan sanatçı Serkan Şerefhanoğlu imzalı 'Çölleşme' temalı eserimizle yer aldık. Tekstil endüstrisinde karşılaştığımız en büyük çevresel sorunlardan biri olan tekstil atıklarına yaratıcı bir çözüm sunan sanat eserimiz büyük ilgi gördü. Atıkları sanata dönüştürerek farkındalık oluşturmak ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak ana hedefimizdi. Bunu da sanatın gücüyle yansıttık. COP16 gibi önemli bir platformda sanat ve sürdürülebilirliği birleştirerek farkındalık yaratma fırsatına sahip olduk" dedi.