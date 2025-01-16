Define Yalanıyla Dolandırıcılık: 3 Kişi Tutuklandı

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İzmir'de define buldukları yalanıyla bazı kişileri dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık ile Suç Analiz Büro amirlikleri ekipleri, kentte vatandaşları arayıp, kazıda define bulduklarını ve bunları uygun fiyatlara satmak istediklerini söyleyerek kandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Zanlılar O.Ö. (24), M.B. (48) ve A.G. (54) Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin sahte 650 altını 55 bin dolar karşılığında iletişime geçtikleri kişilere sattıklarını, elde ettikleri parayla otomobil aldıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.