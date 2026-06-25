Deltadan Yansımalar Sergisi Açıldı

SAMSUN Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerleri ve eğitmenleri tarafından hazırlanan 'Deltadan Yansımalar Koleksiyonu Sergisi' açıldı. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki kuşlar ve yılkı atları ilham alınarak hazırlanan eserler, izlenime sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 3'üncü kez düzenlenen 'Samsun Kültür Yolu Festivali' kapsamında, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi'nde 'Deltadan Yansımalar Koleksiyonu Sergisi' açıldı. Sergide cam, seramik ve el sanatları atölyelerinde üretilen eserler yer aldı. Koleksiyonda Kızılırmak Deltası'nın kuş türleri, yılkı atları, subasar ormanları ve bitki örtüsünden esinlenerek hazırlanan çalışmalar sergilendi.

Sergide konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Samsun'un bir turizm merkezi olduğunu söyleyerek, "Turizme dair farklı boyutlar, gastronomiden hediyelik eşyaya varana kadar çalışmaları bir kenardan yürütüyoruz. Kültür Yolu Festivali de bunun için büyük bir fırsat oldu bizim için. Samsun 300'den fazla kuş türüyle çok kıymetli bir deltaya sahip. Deltadan ilham alınarak yapılmış cam sanatları, seramik sanatları, değişik sanat kalemlerinde yapılan çalışmalar var. Bunlar her seviyede hediyelik eşyaya dönüştürülmüş. Samsun'a gelen bir insan deltayı gezdiği ve deltadan bir hatıra götürmek istediği zaman işte olgunlaşmanın çok kıymetli çalışmasıyla buluşmak durumunda. Bu manada bunu çok kıymetli görüyoruz" dedi.

'AMACIMIZ KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİ'NE DİKKAT ÇEKMEK'

Bu yıl çalışmalarında Kızılırmak Deltası'nı tema olarak seçtiklerini belirten Samsun Olgunlaşma Enstitü Müdürü Arzu Yıldırım ise "Bizler de Kültür Yolu Festivali kapsamında çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu yıl özellikle Kızılırmak Deltası'nı çalışmak istedik. Çünkü deltanın çok güzel bir florası var. Hem hayvanlar bazında hem de bitkiler açısından. Dikkati oralara çekmek istiyoruz. Subasar ormanları olsun, o su üzerindeki nergisler olsun, çalışmaya değer bir doğası var. O noktada biz de atölyelerimizde tema projeler kapsamında ürünlerimizi çalıştık. Çok da güzel eserler ortaya çıktı. Cam, seramik, el sanatları atölyeleri, bu çalışmaları hayata geçirdik. Kültür Yolu Festivali kapsamında da bu çalışmaları halkımızla buluşturmak istedik. O nedenle şu anda Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi'nde sergimizi yapmaktayız. Birbirinden kıymetli eserlerimiz var. Özellikle kuşları çalıştık, yılkı atlarını çalıştık. Farklı formlar üzerinde birçok eser ortaya çıktı. Hepsi birbirinden seçkin, birbirinden niş ürünler. Hanımların kullanımına uygun fularlar, çantalar, küçük hediyelik keseler, kupalar yaptık. Maksadımız Kızılırmak Deltası'nda Kuş Cenneti'ne dikkati çekmek, oradaki doğal yaşamı insanlarla buluşturmak, bunun görünür olmasını sağlamak ve tabi enstitümüzün diğer atölyelerinde de projeyi devam ettirmek istiyoruz. Çok güzel geri dönüşler aldık" diye konuştu.