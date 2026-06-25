Deltadan Yansımalar Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deltadan Yansımalar Sergisi Açıldı

Deltadan Yansımalar Sergisi Açıldı
25.06.2026 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'nde açılan sergi, Kızılırmak Deltası'ndan ilham alan eserleri sunuyor.

SAMSUN Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerleri ve eğitmenleri tarafından hazırlanan 'Deltadan Yansımalar Koleksiyonu Sergisi' açıldı. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki kuşlar ve yılkı atları ilham alınarak hazırlanan eserler, izlenime sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 3'üncü kez düzenlenen 'Samsun Kültür Yolu Festivali' kapsamında, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi'nde 'Deltadan Yansımalar Koleksiyonu Sergisi' açıldı. Sergide cam, seramik ve el sanatları atölyelerinde üretilen eserler yer aldı. Koleksiyonda Kızılırmak Deltası'nın kuş türleri, yılkı atları, subasar ormanları ve bitki örtüsünden esinlenerek hazırlanan çalışmalar sergilendi.

Sergide konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Samsun'un bir turizm merkezi olduğunu söyleyerek, "Turizme dair farklı boyutlar, gastronomiden hediyelik eşyaya varana kadar çalışmaları bir kenardan yürütüyoruz. Kültür Yolu Festivali de bunun için büyük bir fırsat oldu bizim için. Samsun 300'den fazla kuş türüyle çok kıymetli bir deltaya sahip. Deltadan ilham alınarak yapılmış cam sanatları, seramik sanatları, değişik sanat kalemlerinde yapılan çalışmalar var. Bunlar her seviyede hediyelik eşyaya dönüştürülmüş. Samsun'a gelen bir insan deltayı gezdiği ve deltadan bir hatıra götürmek istediği zaman işte olgunlaşmanın çok kıymetli çalışmasıyla buluşmak durumunda. Bu manada bunu çok kıymetli görüyoruz" dedi.

'AMACIMIZ KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİ'NE DİKKAT ÇEKMEK'

Bu yıl çalışmalarında Kızılırmak Deltası'nı tema olarak seçtiklerini belirten Samsun Olgunlaşma Enstitü Müdürü Arzu Yıldırım ise "Bizler de Kültür Yolu Festivali kapsamında çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu yıl özellikle Kızılırmak Deltası'nı çalışmak istedik. Çünkü deltanın çok güzel bir florası var. Hem hayvanlar bazında hem de bitkiler açısından. Dikkati oralara çekmek istiyoruz. Subasar ormanları olsun, o su üzerindeki nergisler olsun, çalışmaya değer bir doğası var. O noktada biz de atölyelerimizde tema projeler kapsamında ürünlerimizi çalıştık. Çok da güzel eserler ortaya çıktı. Cam, seramik, el sanatları atölyeleri, bu çalışmaları hayata geçirdik. Kültür Yolu Festivali kapsamında da bu çalışmaları halkımızla buluşturmak istedik. O nedenle şu anda Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi'nde sergimizi yapmaktayız. Birbirinden kıymetli eserlerimiz var. Özellikle kuşları çalıştık, yılkı atlarını çalıştık. Farklı formlar üzerinde birçok eser ortaya çıktı. Hepsi birbirinden seçkin, birbirinden niş ürünler. Hanımların kullanımına uygun fularlar, çantalar, küçük hediyelik keseler, kupalar yaptık. Maksadımız Kızılırmak Deltası'nda Kuş Cenneti'ne dikkati çekmek, oradaki doğal yaşamı insanlarla buluşturmak, bunun görünür olmasını sağlamak ve tabi enstitümüzün diğer atölyelerinde de projeyi devam ettirmek istiyoruz. Çok güzel geri dönüşler aldık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Bafra Ovası, Etkinlik, Kültür, Turizm, Güncel, Samsun, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deltadan Yansımalar Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van’ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı
Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler
Hollanda’da ilk kez 12 yaş altındaki çocuğa ötanazi uygulandı Hollanda’da ilk kez 12 yaş altındaki çocuğa ötanazi uygulandı
Brezilya’daki balon faciasından yeni görüntüler Brezilya'daki balon faciasından yeni görüntüler
Çankırı’da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü Çankırı'da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü
Demirtaş’tan “Az kaldı“ çıkışı Erdoğan’a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici Demirtaş'tan "Az kaldı" çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici
Montella neşteri vurdu 5 isme kesik Montella neşteri vurdu! 5 isme kesik
Sefere hazırlanan gemide yolcular arasında çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi Sefere hazırlanan gemide yolcular arasında çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi
İspanya’da ilk kez bir başbakanın eşinin pasaportuna yargı yoluyla el konuldu İspanya'da ilk kez bir başbakanın eşinin pasaportuna yargı yoluyla el konuldu
Kırkpınar’a tam 2 ton zeytinyağı getirildi Kırkpınar'a tam 2 ton zeytinyağı getirildi
A Milli Takım kendini bile bile yakmış A Milli Takım kendini bile bile yakmış

16:38
Malatya’da korkutan deprem
Malatya'da korkutan deprem
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
15:39
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
15:16
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
14:34
Lamine Yamal, “secdeli“ gol sevinci sonrası hedef oldu
Lamine Yamal, "secdeli" gol sevinci sonrası hedef oldu
14:23
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
14:13
İletişim Başkanlığı: Macron’un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
13:56
Esenyurt’taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
13:39
Kahramanmaraş’ta kahreden yangın 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 17:22:10. #7.12#
SON DAKİKA: Deltadan Yansımalar Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.