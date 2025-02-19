DEM Parti, Avustralya'da Halk Toplantısı Düzenledi

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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcıları Ebru Günay ve Mehmet Rüştü Tiryaki, bir dizi ziyaret kapsamında Avustralya'ya gitti. Heyet Melbourne kentinde, Victoria Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nde halk toplantısı gerçekleştirdi.

DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay ve Yerel Yönetimler Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki,Avustralya'nın Melborne kentinde düzenlenen halk toplantısına katıldı.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, 16-18 Şubat günleri arasında yapılan ziyaret kapsamında gerçekleştirilen halk toplantısında Türkiye ve Ortadoğu'daki siyasi gelişmelere dair DEM Parti'nin değerlendirmeleri ve tutumu aktarıldı.

Daha sonra Avustralya Alevi Federasyonu ve Cemevi'ni ziyaret eden heyet, Victoria Bölgesel Parlamentosu'nda İşçi Partisi, Yeşiller ve Liberal Parti üyeleri parlamenterlerle toplantı yaptı. Yeşiller Partisi Parlamento Grup Başkanvekili ve Victoria Eyaleti Adalet Bakanı Enver Erdoğan'ın da katıldığı toplantıda, Türkiye'de Kürt sorununun demokratik çözümü ve uluslararası toplumun barışçıl çözüme dair rolü ele alındı.