DEM Parti Çocuk Komisyonu: Okullarda şiddet kolluk kuvvetleriyle çözülemez
DEM Parti Çocuk Komisyonu: Okullarda şiddet kolluk kuvvetleriyle çözülemez

28.04.2026 12:50
DEM Parti Çocuk Komisyonu, İçişleri Bakanlığı'nın okul güvenliği genelgesine tepki göstererek, okullarda polis ve korucu görevlendirilmesinin şiddeti artıracağını, çözümün pedagojik ve demokratik tedbirlerde olduğunu belirtti.

DEM Parti Çocuk Komisyonu, Siverek ve Maraş'taki okul saldırıları sonrası İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, okulların 'yarı açık cezaevi' mantığıyla dizayn edilmeye çalışıldığı belirtilerek, şiddetin polisiye tedbirlerle değil, rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve okulun demokratikleştirilmesiyle çözülebileceği ifade edildi.

Okullarda polis, bekçi ve korucu görevlendirilmesinin pedagojiden uzak olduğu vurgulanan açıklamada, bu uygulamanın çocukları 'potansiyel suçlu' olarak damgalayacağı ve fiziksel-psikolojik istismara zemin hazırlayacağı kaydedildi. Koruculuk sisteminin çocuklara karşı suçların faili olduğu hatırlatılarak, bu yapının okullardan tasfiye edilmesi gerektiği belirtildi.

Komisyon, şiddetsiz bir okul için şu adımları önerdi: Okullardaki polis, bekçi ve korucu uygulamalarına son verilmeli; koruculuk sistemi tasfiye edilmeli; okul güvenliği pedagojik ilkelerle sağlanmalı; disiplin kurulları yerine Çocuk Meclisleri ve Akran Arabuluculuğu kurulmalı; her okula yeterli sayıda psikolojik danışman, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı atanmalı; tüm çocuklara ücretsiz yemek ve su sağlanmalı; müstakil bir Çocuk Bakanlığı kurulmalıdır.

Advertisement
