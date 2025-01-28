DEM Parti'den Diyarbakır'da Oturma Eylemi

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Haber: Ahmet ÜN - Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Tişrin Barajı ve Karakozak bölgesinde sivillerin katledildiği iddiasıyla Diyarbakır'da oturma eylemi gerçekleştirdi.

DEM Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, Suriye'de terör örgütü PYD ile Suriye Milli Ordusu mensupları arasında Tişrin Barajı bölgesinde süren çatışmalara dikkat çekmek amacıyla oturma eylemi düzenlendi. Dağkapı Meydanı'nda yapılan oturma eyleminin ardından DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, açıklamada bulundu.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alanda açıklama yapan DEM Partili Kaya, saldırıların son bulması için uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek için bu eylemi düzenlediklerini söyledi. Kaya, "Suriye'de oluşan yeni oluşumla birlikte Baas Rejimi'in yıllar sonra devrilmesinin ardından Türkiye'nin Tişrin Barajı ve Karakozak bölgesinde sivilleri katletmeye başladı ve bu günlerdir sürüyor. Türkiye'nin günlerdir sürdürdüğü saldırılar, insanlığa karşı işlenen suç kapsamındadır. Türkiye savaş suçu işliyor" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından bir polis yetkilisi, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin terörle mücadele çerçevesinde yapmış olduğu her türlü müdahale bu anlamda yasal ve meşrudur. Kimsenin burada PKK/KCK terör örgütü sözcülüğü yapmasına müsaade etmeyiz" uyarısında bulundu.

Açıklamanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı.