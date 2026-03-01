DEM Parti'den İran Açıklaması

(ANKARA) - DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), İran'da yönetim ve komuta kademeleri başta olmak üzere stratejik merkezlerin İsrail ve ABD güçleri tarafından hedef alındığını belirterek, saldırıların olası bölgesel etkilerine karşı tüm tarafları uyardı. Açıklamada, "Küresel ve bölgesel güçlerin, İran'da demokrasi ve özgürlüklerden ziyade tarihteki diğer örneklerde olduğu gibi kendileri için tehdit olmaktan çıkacak yeni bir düzen kurma arayışında oldukları açıktır" denildi.

DEM Parti MYK'dan "İran halklarının özgürlüğü ve barış kırmızı çizgimizdir" başlığıyla yapılan açıklamada, devam eden hava saldırılarının İran'daki Kürtlerin, Belucilerin, Hristiyan, Azeri ve Fars toplulukların yeni bir özgür yaşam beklentilerine denk düşecek bir konjonktüre hizmet etmeyeceğini ortaya koyan örneklere tanık olunduğu ifade edildi.

DEM Parti olarak İran'da da "3'üncü yolun" mümkün ve en ahlaki yaklaşım olduğu kaydedilen açıklamada, İran'daki tüm toplulukların kendi tarihsel tecrübelerinden ve birlikte yaşam deneyimlerinden faydalanarak kendilerini yönetecek bir model inşa edebileceklerine inanıldığı belirtildi. Açıklamada, İran halklarının toplumsal barışa ve demokrasiye yönelik girişimlerinin arkasında durulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Jina Mahsa Aminiler, Mücahid Kurkurlar, Dr. Qasimlolar, Ramin Hüseyin Penahiler ve farklı kimliklerden daha on binlerce İranlı'nın Molla Rejimi tarafından katledilmelerini unutmadık ve unutmayacağız. Ancak İran'daki mevcut rejimin dışarıdan dizaynlarla değil, halkların ortak iradesiyle değişmesinin mümkün olduğunu savunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

DEM Parti MYK, tüm tarafları İran halklarının demokrasi ve özgürlük taleplerini dikkate alarak saldırıları durdurmaya, diyalog ve müzakere zeminine dönmeye çağırdı.