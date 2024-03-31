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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Sandık Güvenliği İçin Çağrı Yaptı - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Sandık Güvenliği İçin Çağrı Yaptı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Sandık Güvenliği İçin Çağrı Yaptı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Türkiye genelinde oy verme işleminin sona ermesinden sonra sandık güvenliği çağrısı yaptı. Hatimoğulları, manipülasyon ve hilelere karşı uyanık olunması gerektiğini belirterek, partinin yetkilileri bitti demeden sandıkları terk etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

31.03.2024 18:08
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Manipülasyonla sanki tüm sandıkların sayım dökümü bitmiş, seçim nihayete ermiş gibi yalan söylemlerle sandık görevlilerini sandıklardan uzaklaştırmaya, evlerine göndermeye dönük hileler yapabilirler. Bu tür hilelere karşı uyanık olacağız. Partimizin yetkilileri bitti demeden asla sandıkları terk etmeyin" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Türkiye genelinde oy verme işleminin sona ermesinden sonra sandık güvenliği çağrısı yaptı. Hatimoğulları'nın X hesabından sonra yaptığı paylaşım şöyle:

"Sandıkları, oylarımızı korumaya devam edelim! Manipülasyonla sanki tüm sandıkların sayım dökümü bitmiş, seçim nihayete ermiş gibi yalan söylemlerle sandık görevlilerini sandıklardan uzaklaştırmaya, evlerine göndermeye dönük hileler yapabilirler. Bu tür hilelere karşı uyanık olacağız. Partimizin yetkilileri bitti demeden asla sandıkları terk etmeyin. Sandıkları ve oylarımızı koruyalım, ıslak imzalı tutanaklara ve oy torbalarına sahip çıkalım."

Kaynak: ANKA

DEM Parti, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Sandık Güvenliği İçin Çağrı Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Sandık Güvenliği İçin Çağrı Yaptı - Son Dakika
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