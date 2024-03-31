DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Manipülasyonla sanki tüm sandıkların sayım dökümü bitmiş, seçim nihayete ermiş gibi yalan söylemlerle sandık görevlilerini sandıklardan uzaklaştırmaya, evlerine göndermeye dönük hileler yapabilirler. Bu tür hilelere karşı uyanık olacağız. Partimizin yetkilileri bitti demeden asla sandıkları terk etmeyin" açıklamasını yaptı.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Türkiye genelinde oy verme işleminin sona ermesinden sonra sandık güvenliği çağrısı yaptı. Hatimoğulları'nın X hesabından sonra yaptığı paylaşım şöyle:
"Sandıkları, oylarımızı korumaya devam edelim! Manipülasyonla sanki tüm sandıkların sayım dökümü bitmiş, seçim nihayete ermiş gibi yalan söylemlerle sandık görevlilerini sandıklardan uzaklaştırmaya, evlerine göndermeye dönük hileler yapabilirler. Bu tür hilelere karşı uyanık olacağız. Partimizin yetkilileri bitti demeden asla sandıkları terk etmeyin. Sandıkları ve oylarımızı koruyalım, ıslak imzalı tutanaklara ve oy torbalarına sahip çıkalım."
Son Dakika › Güncel › DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Sandık Güvenliği İçin Çağrı Yaptı - Son Dakika
İstanbul Büyükçekmece'de düzenlenen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Serkan Demir, Spiderman kıyafetiyle dikkat çekti. Vatandaşların ve özellikle çocukların ilgisini çeken Demir'in oy kullanma anı renkli görüntülere sahne oldu.
Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü El-Kaide'nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin'in posterini asan 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Pankart, İncirlik Hava Üssü önündeki inşaat halindeki binaya asılmıştı. İhbar üzerine emniyet birimleri tarafından kaldırılan pankartla ilgisi olduğu değerlendirilen Y.S. ve H.Z. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Muğla'da yerel seçimler için oy kullanma işlemleri sona erdi ve oyların sayımına başlandı. Seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi için polis, jandarma, sağlık, sahil güvenlik ve itfaiye gibi kurumlar görev yaptı. Muğla genelinde 814 bin 986 seçmen bulunurken, en fazla seçmen Bodrum'da, en az seçmen ise Kavaklıdere ilçesinde bulunuyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ve sayım işlemleri devam ediyor.
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, oy sayımı sürecinde manipülasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüşerek Gazze'deki son durumu ve Temas Grubu'nun faaliyetlerini değerlendirdi. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçim sonuçlarına ilişkin verileri inceliyoruz açıklamasını yaptı. İBB, İlçe Belediye ve Meclis üyeliğinde son oy sayılana ve tutanak altına alınana kadar görevlerini sürdüreceklerini belirtti.
Türkiye genelinde oy verme işlemleri tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş'ın seçim sonuçları sonrası yapacağı konuşma için hazırlıklar devam ediyor. Belediye önüne dev ekranlar kuruldu, seçim otobüsü getirildi, saat 21.00'dan Yavaş'ın açıklama yapması bekleniyor.
Samsung, amiral gemisi Galaxy S24 serisinden sonra orta segmentte yer alacak Galaxy F55 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazın özellikleri arasında 6.6 inç Super AMOLED ekran, Exynos 1480 işlemci, 32 MP ön kamera ve üçlü arka kamera kurulumu bulunuyor. Ayrıca 8 GB veya 12 GB RAM, 128 GB veya 256 GB depolama alanı ve Android 14 tabanlı One UI 6.1 işletim sistemi de yer alacak.
Yurt dışında yaşayan Çiğdem Batur, Londra'da bir oyunculuk akademisi ve bir pr şirketi olduğunu belirterek, Türkiye'yi özlediğini söyledi. Batur, oyuncuların yurt dışına yatırım yapmasını da değerlendirerek, Londra'ya olan ilginin arttığını ve emeğin karşılığının daha fazla alındığını ifade etti.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk seçim sonuçlarını değerlendirerek, güzel haberler alacaklarını söyledi. Ancak rehavete kapılmamaları gerektiğini vurguladı.
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