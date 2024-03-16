DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kocaeli'nin Körfez ve Dilovası ilçelerinde partisinin düzenlediği halk buluşması etkinliklerine katıldı.
Bakırhan, seçim çalışmaları kapsamında Körfez ilçesindeki Yukarı Hereke Mahallesi'ndeki seçim bürosunun açılışına katıldı.
Ardından Bakırhan, Dilovası ilçesindeki halk buluşmasında partililerle bir araya geldi.
Bakırhan, Dilovası'nda yaşayan halkın belediyeden yeterince hizmet almadığını savunarak, mevcut yönetimin yerini halkçı, toplumcu, çalışan dostu, emekli dostu, kadın ve gençlerin hizmetinde olanların alacağını söyledi.
Kendi belediyelerinde kadın ve gençler için önemli hizmetler yaptıklarını anlatan Bakırhan, "Dilovası halkımız inşallah 31 Mart'ta demokratik, toplumcu, halkçı, halkı için ucuz ekmek yetiştirmek için uğraşan, çocuklar, kadınlar için ucuz ulaşım sağlayan yoksul olan halkımıza bedava su veren, kültür merkezleri yapan, eğitim merkezleri yapan, kadın arkadaşlarımızın aile ekonomisine katkı sunması için kooperatifler kuran bir anlayışı inşallah Dilovası'nda da ortaya koyarak Dilovası'nı İzmit'in, Marmara'nın, bu bölgenin incisi haline getirmeye söz veriyoruz." diye konuştu.
İftar programı
Bakırhan, daha sonra partisinin Dilovası ilçesinde bir düğün salonunda yapılan iftar programına katıldı.
Burada konuşan Bakırhan, ramazan ayının hayırlı olmasını dileyerek, "barış ayı" diye tabir edilen ramazanda kırgınlıkların, halklar arasındaki sorunların rafa kaldırıldığını, bu ayın insanların ibadet ettiği bir ay olduğunu söyledi.
Dilovası'nın, Türkiye'de sanayi üretiminin en yüksek olduğu bölgelerden biri olduğuna değinen Bakırhan, ilçenin hak ettiği hizmeti alamadığını ileri sürdü.
Bakırhan, kendilerine gösterilen ilgi karşısında Dilovası'nı kazanacaklarına inandıklarını belirtti.
Son Dakika › Güncel › DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kocaeli'de halk buluşmalarına katıldı - Son Dakika
Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'ndeki iftar programında Türkler ve Almanlar bir araya geldi. Programa sivil toplum kuruluşları, dernek temsilcileri, diğer dinlerin temsilcileri ve davetliler katıldı. DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, ramazan ayının önemine vurgu yaparak, küresel topluma Gazze'deki savaşların sona erdirilmesi ve kriz bölgelerine yardım çağrısında bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta Beşiktaş'ın golünü Muçi atarken, Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Buksa kaydetti. Beşiktaş, son dakikalarda penaltı kazandı ancak gol geçerli sayılmadı. Bitexen Antalyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ulaştırma biriminde çalışan Fatih E., alacaklarının verilmediği gerekçesiyle kendisini yakma girişiminde bulundu. Polislerin ikna çabaları sonucu Fatih E. teslim oldu ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Göztepe, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı. İki takımın da birçok gol pozisyonu olmasına rağmen, kale direkleri ve iyi savunma performansları sonucunda maç golsüz tamamlandı.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, Süper Lig'de iç sahada oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Tüpraş Stadyumu'nda 9 puan kazanan Portekizli teknik direktör, son 2 maçta yenilgi aldı. Beşiktaş, Antalyaspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle üst üste 3. kez mağlup oldu ve taraftarı önünde de 2 maç üst üste kaybetti. Fernando Santos'un takımı, Tüpraş Stadyumu'nda toplamda 7 puan kaybetti.
Samsun'un Havza ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi sakinleri, 20 yıldır birlikte iftar açma geleneğini sürdürüyor. Mahalle gençleri yemekleri servis yaparak bu geleneğin yaşatılmasına katkıda bulunuyor. Mahalle sakinleri, her gece bir araya gelerek birlik ve beraberliklerini pekiştiriyor.
Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Antalyaspor karşısında attığı gol ile Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı. Muçi, Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkarken, toplamda 508 dakika sahada kaldı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk golünü İstanbulspor maçında atmıştı.
İngiltere Emirates FA Cup'ta çeyrek finalin ilk 2 maçında Coventry ve Manchester City, yarı finale çıkmayı başardı. Coventry, Wolverhampton'u 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Manchester City ise Newcastle United'ı 2-0 yenerek yarı final biletini kaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?