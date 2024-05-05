DEM Parti Eş Genel Başkanları Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük'ü ziyaret etti - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük'ü ziyaret etti

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük'ü ziyaret etti. Ziyarette, 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin Diyarbakır'da kazandığı 13 belediye başkanı da yer aldı.

05.05.2024 12:41  Güncelleme: 12:49
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük'ü ziyaret etti. Ziyarette, 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin Diyarbakır'da kazandığı 13 belediye başkanı da yer aldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak'ı ziyaret etti. Ziyarette, yerel seçimlerde DEM Partili 13 belediye başkanı da yer aldı.

Eş Genel Başkanlara ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Küçük, "Eş başkanlarımızı ve milletvekillerimizi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 13 belediye başkanları olarak ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Tuncer Bakırhan ise Kürtçe yaptığı konuşmada, başkanları kutlamak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, belediye başkanları şahsında Diyarbakır halkını kutladığını ifade etti. Bakırhan, "Başta Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkanlarımız olmak üzere belediyelerimizin halka layık olacak bir hizmet sunacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Tülay Hatimoğulları da ziyarette yer alan tüm belediye başkanlarına başarı dileğinde bulunarak, seçimlerde  halka hizmet sözünü verdiklerini hatırlattı. Hatimoğulları, "Yerel yönetimler üstün bir hizmet sağlamak amacıyla çalışmalarını yürüttü. Şimdi bu yönetimlerle birlikte meclis üyelerimizle beraber halkımızın layık olduğu hizmeti açık, şeffaf, demokratik belediyecilik anlayışıyla en iyi örneklerini  Amed Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler olmak üzere hepsinin en iyi şekilde sergileyeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eş Genel Başkanlar, ziyarette Amedspor'un şampiyonluğunu da kutladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük\'ü ziyaret etti
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanları Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük'ü ziyaret etti - Son Dakika
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