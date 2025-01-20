DEM Parti heyeti, İmralı'ya ikinci ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu - Son Dakika
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DEM Parti heyeti, İmralı'ya ikinci ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu

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28 Aralık'ta 4.5 yıl aranın ardından İmralı'da teröristbaşı Öcalan'la görüşen DEM Parti heyeti, siyasilerle gerçekleştirdiği temasların ardından ikinci İmralı görüşmesi için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. İkinci İmralı görüşmesinde Ahmet Türk'ün de yer alması bekleniyor.

20.01.2025 12:11
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrılarıyla başlayan süreç, 28 Aralık'ta DEM Parti heyetinin 4.5 yılın ardından İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüşmesiyle sonuçlanmıştı.

İKİNCİ İMRALI ZİYARETİ İÇİN BAŞVURU YAPILDI

İmralı ziyareti sonrası Meclis'te siyasi partilerle temaslarda bulunan DEM Parti, ikinci İmralı ziyareti için bugün Adalet Bakanlığı'na yazılı olarak resmi başvuruda bulundu.

İKİNCİ ZİYARETTE AHMET TÜRK DE OLACAK

İmralı'ya yapılan ilk ziyarette Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM parti Van Milletvekili Pervin Buldan yer alırken, ikinci ziyarette Ahmet Türk'ün de heyette yer alması bekleniyor.

"UMUT VERİCİ"

DEM Parti heyeti, İmralı ziyaretinin ardından siyasi partileri ziyaret etmiş, geçtiğimiz cuma günü yapılan açıklamada ise görüşmelerin "umut verici" olduğu vurgulanmıştı.

İMRALI SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." diye konuşmuştu. Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. 27 Aralık'ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıklamıştı. İznin ardından DEM Parti heyeti, 28 Aralık'ta 4.5 yıl aranın ardından İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti.

DEM Parti heyeti, İmralı\'ya ikinci ziyaret için Adalet Bakanlığı\'na başvuruda bulundu

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Son Dakika Güncel DEM Parti heyeti, İmralı'ya ikinci ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Cemil Moroglu:
    bir ülkücü olarak bahçeli ve Erdoğan ile gurur duyuyorum. sayın ocalana bir an önce özgürlük istiyoruz. 1 151 Yanıtla
  • Sk 06:
    Öcalan ı takan yokki bunlar milleti birbirine düşürmeye çalışıyor 50 0 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Kürt sorunu artık Uluslar arsı bir sorun oldu Öcalan ile dem ile olacak iş değil bunlar 29 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Zalim Dünya 0 0 Yanıtla
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