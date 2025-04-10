Dem Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüşmek İçin Meclis'ten Ayrıldı: "Türkiye'ye Hayırlı Olsun, Barışa Vesile Olsun" - Son Dakika
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Dem Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüşmek İçin Meclis'ten Ayrıldı: "Türkiye'ye Hayırlı Olsun, Barışa Vesile Olsun"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere Meclis'ten ayrılan DEM Parti Heyeti'nden Pervin Buldan, "Önemli bir görüşme olduğunun altına önemle çizmek istiyorum çünkü Sayın Cumhurbaşkanı belki de ilk defa bu konuda bizimle bir görüş alışverişinde bulunacak, nelerin yapılması gerektiğine dair bize görüşlerini ifade edecek. Biz de yaptığımız bütün görüşmelerle ilgili kendisini bilgilendireceğiz. Türkiye’ye hayırlı olsun, barışa vesile olsun" dedi. Sırrı Süreyya Önder de "İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha seri çok daha hızlı ve nitelikli adımlarla devam edecektir" açıklamasını yaptı.

10.04.2025 14:10
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(TBMM) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere Meclis'ten ayrılan DEM Parti Heyeti'nden Pervin Buldan, "Önemli bir görüşme olduğunun altına önemle çizmek istiyorum çünkü Sayın Cumhurbaşkanı belki de ilk defa bu konuda bizimle bir görüş alışverişinde bulunacak, nelerin yapılması gerektiğine dair bize görüşlerini ifade edecek. Biz de yaptığımız bütün görüşmelerle ilgili kendisini bilgilendireceğiz. Türkiye'ye hayırlı olsun, barışa vesile olsun" dedi. Sırrı Süreyya Önder de "İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha seri çok daha hızlı ve nitelikli adımlarla devam edecektir" açıklamasını yaptı.

TBMM  Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanlığı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Meclis'ten ayrıldı.

Heyet, Meclis'ten ayrılmadan önce gazetecilere açıklama yaptı, soruları yanıtladı. Sırrı Süreyya Önder, demokratik siyaset alanı ve barışa dair faaliyetlerin bundan sonra çok hızlı ve nitelikli adımlarla devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Pervin Başkanımızla bugün sürecin geldiği noktayı Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz, bundan sonrası için hem görüş ve önerilerini alacağız hem kendi önerilerimizi paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha seri çok daha hızlı ve nitelikli adımlarla devam edecektir. Şimdilik bu kadarını söyleyebiliriz. 'Tarihi görüşme' gibi iddialı kavramları biz kullanmıyoruz, o halkın takdiri, ülkenin takdiri. Biz bugüne kadar süreci büyük bir irade ve kararlılıkla bu noktaya getirdik, gayet korunaklı davrandık, herkes de böyle davrandı. Bunun için de minnettarız bütün ülkeye."

Pervin Buldan: Bunun önemli bir görüşme olduğunun altını önemle çizmek istiyorum

Pervin Buldan da şöyle konuştu:

"Önemli bir görüşme olduğunu ifade etmek isterim. Şimdiye kadar birçok görüşme gerçekleştirdik, hem muhalefet partilerinin genel başkanlarıyla hem İmralı'da Sayın Öcalan'la ama aynı zamanda sivil toplum örgütleri ile de birçok görüşme yaptık. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşme yapacağız. Ben bunun önemli bir görüşme olduğunun altını önemle çizmek istiyorum çünkü Sayın Cumhurbaşkanı belki de ilk defa bu konuda bizimle bir görüş alışverişinde bulunacak, nelerin yapılması gerektiğine dair bize görüşlerini ifade edecek. Biz de yaptığımız bütün görüşmelerle ilgili kendisini bilgilendireceğiz. Hepimize hayırlı olsun, Türkiye'ye hayırlı olsun, barışa vesile olsun."

Buldan, görüşme sonrasında bir yazılı bir açıklama yapabileceklerini söyledi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dem Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüşmek İçin Meclis'ten Ayrıldı: 'Türkiye'ye Hayırlı Olsun, Barışa Vesile Olsun' - Son Dakika

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