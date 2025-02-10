DEM Parti İmralı Heyeti Kürdistan'a Gidiyor

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(ANKARA) - DEM Parti, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'dan oluşan İmralı heyetinin, beraberinde DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri ve parti yetkilileriyle 16-17 Şubat tarihlerinde Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne giderek, burada yetkililerle görüşeceklerini bildirdi. Heyetin ilk olarak Erbil'de Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya geleceği, daha sonra Süleymaniye'de YNK Lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileri ile görüşeceği belirtildi.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, İmralı'da cezaevinde bulunan PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile DEM Parti İmralı heyetinin görüşmelerine ve ardından yaşanan sürece değinildi ve yapılacak ziyaretle ilgili bilgi verildi.

İmralı heyetinin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile iki kez görüşmesinden sonra "toplumun değişik kesimleri ve Kürt sorununun ilgili çevreleriyle temas ve görüşmelerinin sürdüğü" kaydedilen açıklamada, bu kapsamda Heyetin 16 Şubat Pazar günü Erbil'de Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya geleceği, 7 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'ye geçerek YNK Lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileri ile görüşüleceği bildirildi.

Açıklamada, yapılacak ziyaretlerde, İmralı'da yapılan görüşmelerin detaylarının paylaşılacağı, ilgililerin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerinin alınarak, Abdullah Öcalan'a iletileceği ifade edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"İmralı'da Abdullah Öcalan ile iki kez görüşen DEM Parti İmralı Heyetinin toplumun değişik kesimleri ve Kürt sorununun ilgili çevreleriyle temas ve görüşmeleri sürüyor. Heyetimiz bu hafta sonu Kürdistan Bölgesel Yönetimine geçerek Bölgesel Yönetim yetkilileriyle görüşecektir. Heyet'te İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Dış İlişkiler Komisyonu üyelerimiz ile parti yetkililerimiz yer alacaktır.

Heyet, 16 Şubat Pazar günü Hewler'de (Erbil) Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya gelecektir. Heyet, 17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'ye geçerek YNK Lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileri ile görüşecektir. Yapılacak ziyaretlerde, İmralı'da yapılan görüşmelerin detayları paylaşılacak ve ilgililerin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşünceleri alınarak sonrasında Sayın Öcalan'a iletilecektir.

Heyetimiz daha önce de TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerle ve Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Leyla Güven ve diğer tutuklu siyasetçilerle görüşmüş; bu görüşmelerden aldığı öneri, görüş ve düşünceleri Öcalan'a iletmişti. Öte yandan partimiz 42 merkezde yaptığı geniş katılımlı halk toplantıları ve mitinglerle yürütülen bu çalışmalara ilişkin toplumu bilgilendirmiş ve halkın görüş, öneri, kaygı ve beklentilerini raporlar halinde İmralı heyetine iletmiştir."