DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmalarını Maltepe ve Sultanbeyli'de sürdürdü - Son Dakika
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DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmalarını Maltepe ve Sultanbeyli'de sürdürdü

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmalarını Maltepe ve Sultanbeyli\'de sürdürdü

Meral Danış Beştaş, Maltepe ve Sultanbeyli'de seçim çalışmalarına devam etti. Maltepe Meydanı'ndaki seçim standını ziyaret eden Beştaş, esnaf ziyaretinde bulundu ve Sultanbeyli Kent Meydanı'nda halka seslendi. HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de Beştaş'a eşlik etti ve İstanbul'da halkla buluştuklarını belirtti.

15.03.2024 17:21
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmalarını Maltepe ve Sultanbeyli'de sürdürdü.

Maltepe Meydanı'ndaki partisinin seçim standını ziyaret eden Beştaş, burada parti üyeleriyle halay çekti, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

Daha sonra Beştaş, Sultanbeyli Kent Meydanı'nda seçim otobüsünden halka seslendi.

Beştaş'a eşlik eden 27. Dönem HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de yaptığı konuşmada, haftalardır İstanbul'da gezdiklerini halkla buluştuklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmalarını Maltepe ve Sultanbeyli'de sürdürdü - Son Dakika

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