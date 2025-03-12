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DEM Parti Kadın Meclisi Siyasi Partilerle Toplantıda

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DEM Parti Kadın Meclisi, CHP, DEVA ve TİP'in kadın kollarıyla barış sürecini ele aldı.

12.03.2025 18:18
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(ANKARA) - DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıya ilişkin CHP, DEVA ve TİP'in kadın kolları ile bir araya geldi.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrının ardından, sürece ilişkin çeşitli temaslar yürütülmeye başlandı. DEM Parti Kadın Meclisi, siyasi partilerin kadın kollarıyla üç gün sürecek temaslar başladı.

DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu beraberinde İstanbul Milletvekili Özgül Saki ve Kadın Koordinasyonu ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Canan Çalağan'dan oluşan heyetle birlikte ilk olarak CHP Kadın Kolları ile bir araya geldi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Antalya Milletvekili Aliye Coşar ve Kadın Kolları Genel Sekreteri Armağan Akyüz ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, kadınların barış sürecindeki rolü ele alındı. Ayrıca CHP Kadın Kolları, görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapacağını duyurdu.

Ardından heyet DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Zeynep Sudan, İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu GMY Üyesi ve Kadın Politikaları Başkan Yardımcısı Tülay Sinan'la DEVA Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Türkoğlu, son olarak Türkiye İşçi Partisi Kadın Büro Üyesi ve PM üyesi İlke Kumartaşlıoğlu, Ankara İl Yönetimi Üyesi ve Ankara Gençlik Kadın Sorumlusu Öykü İrem Varol ile Türkiye İşçi Partisi Genel Merkezi'nde görüştü.

Kaynak: ANKA

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