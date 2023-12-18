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DEM Parti Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Güneydoğu'da uçak seferi olmamasını eleştirdi - Son Dakika
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DEM Parti Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Güneydoğu'da uçak seferi olmamasını eleştirdi

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Şanlıurfa, Mardin ve Gaziantep'ten uçak seferi olmamasını eleştirerek, bilet fiyatlarının yüksekliği nedeniyle halkın cenaze ve düğün gibi önemli etkinliklere gidemediğini belirtti. Ayan, ayrıca Ulaştırma Bakanlığı'nın sivil havacılığı rant havacılığına çevirdiğini ve yolsuzlukların havada da karada da devam ettiğini ifade etti.

DEM Parti Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Güneydoğu\'da uçak seferi olmamasını eleştirdi
18.12.2023 - 19:45,
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DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, TBMM Genel Kurulu'nda; Şanlıurfa, Mardin ve Gaziantep'ten uçak seferinin olmadığını belirterek "AKP iktidarı rantların, ihalelerinin derdindeyken halkın sorunları ortada duruyor. Bilet fiyatları almış başını gitmiş. Halk cenazesine, düğününe gidemiyor. 24 saatlik yolu insanlar otobüsle gitmeye çalışıyor. Sabah buraya gelmişsiniz 'uzaya çıkacağız' diyorsunuz ya... Uçak bulamıyoruz uçak. Urfa milletvekilleri de burada, soruyorum ya. Urfa'dan uçuş yok, Mardin'den uçuş yok. Antep'ten uçuş yok" dedi.

TBMM Genel Kurul'da bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, şunları söyledi:

"İKTİDAR SİVİL HAVACILIĞINI, SERVET HAVACILIĞINA ÇEVİRMİŞ"

"Ulaştırma Bakanlığı öteden beri rantın, ihale komisyonculuğunun en fazla yapıldığı bakanlıklarından bir tanesi. Sivil havacılıkta da yolsuzluklar, usulsüzlükler havada uçuşuyor. İktidarın ve yandaşların maşallahı var. Halkın deyimiyle havada da karada da götürmüşler. İktidar 'Havasını satamadığım ulaşımı ne yaparım' diye düşünmüş sivil havacılığı servet havacılığına çevirmiş.

Çalışma arkadaşınız Bahri Kesici, hafızanızı yenilemenizi istiyorum. Erdoğan 15 Ağustos 2019'da  Sivil Havacılık Komisyonu'nun başına genel müdür olarak atadı bu kişiyi. Kesici, 16 ay görev yapmış 15 Ocak 2022'de de emekliye ayırmışlar. Çünkü Kesici, 15 Aralık 2022'de nitelikli dolandırıcılıktan tutuklanmış. Tutuklanma gerekçesi ne? Bir hava yolu firmasının satışına aracılık etmek, komisyon almak, kamu ihalelerine pay vermek amacıyla milyonlarca lirayı cebine indirmek. Bu Kesici 9 Şubat'ta tahliye edildi. 6 Şubat deprem 9 Şubat'ta bu kişi tahliye edildi. İki ayda nasıl oluyor da milyonlarca doları cebine indiren kişi tahliye ediliyor. Bunu hem sizin vicdanınıza halkımızın da takdirine sunuyoruz.

"ÖYLE BİR SİSTEM Kİ AL GÜLÜM VER GÜLÜM"

Hatay Havalimanı'nın pisti 6 Şubat depreminde ortadan ikiye ayrıldı. Kim yaptı bunu İmaj Yapı. 2007'de açılışını Erdoğan yapmış, Amip Gölü'nün üzerine. TMMOB demişti ki, 'Burasının zemini sağlam değil depremden yıkılır' dinlemediniz. Peki bu havaalanını yapanlardan hesap sordunuz mu sormazsınız. Ne yaptınız? İmaj Yapı'ya verdiniz. İmaj Yapı bir, halklar sıfır.

Öyle bir sistem kurmuşsunuz ki al gülüm ver gülüm. 'Hatay'ı mı yıktın hiç sorun değil biz seni Diyarbakır'a göndeririz orada da rantını yaparsın.  Diyarbakır'da sorun mu oldu, Malatya'ya göndeririz orada da yaparsın.' Buna ses çıkaranlara da 'tek bayrak, tek millet, tek vatan' deyip işin içerisinden çıkarız.

"BİLET FİYATLARI ALMIŞ BAŞINI GİTMİŞ, HALK CENAZESİNE, DÜĞÜNÜNE GİDEMİYOR"

AKP iktidarı rantların, ihalelerinin derdindeyken halkın sorunları ortada duruyor. Bilet fiyatları almış başını gitmiş. Halk cenazesine, düğününe gidemiyor. 24 saatlik yolu insanlar otobüsle gitmeye çalışıyor. Sabah buraya gelmişsiniz 'uzaya çıkacağız' diyorsunuz ya... Uçak bulamıyoruz uçak. Urfa milletvekilleri de burada, soruyorum ya. Urfa'da uçuş yok, Mardin'den uçuş yok. Antep'ten uçuş yok. 'Ayrımcılığımız yok' dediler sabah. Tüm bölgeler eşit dediler. Soruyorum size, Trabzon'a neden bu kadar çok uçuş var. Bakan Trabzonlu olduğu için değil, Trabzonluların sarı kaşı sarı gözü için de değil. Topraklarını parselleyip sattıkları Katarlı müteahhitler gelsin de burada talan etsinler diye yapıyorlar. Orada da halka bir şey yok. Haziran ayında 2 milyon nüfuslu Diyarbakır'a 34, Trabzon'a 145 sefer yapılmış, gelmişler burada 'hiçbir yerde ayrımcılık yapılmadığından' bahsediyorsunuz. Kürde yol da yok yolculuk da yok."

Kaynak: ANKA
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