DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar: 22 yıllık iktidarınız süresince tartışmasız en başarılı olduğunuz dersler yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar oldu

Evini yaptırana 800 bini hibe olmak üzere 1,5 milyon lira destek verilecek

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, TBMM Genel Kurulu'nda; "Bir ülkenin itibarı insanlarına ne kadar değer verdiyle ölçülür, İHA'larla SİHA'larla ölçülmez. Bütün derslerden kaldınız. Ama üç dersten 100 aldınız. 22 yıllık iktidarınız süresince tartışmasız en başarılı olduğunuz dersler; yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar oldu" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Bugün Genel Kurul'da 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 5. maddesi görüşüldü. Madde üzerine DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar söz aldı.

Üzerinde "sınıfta kaldı" yazan bir karne örneği ile kürsüye çıkan Şenyaşar, "Halkın iktidara hazırladığı bir karneyi buradan açıklamak istiyorum" diyerek şunları dile getirdi:

"DEMOKRASİ DERSİNDEN KALDINIZ"

"Adalet dersinden maalesef kaldınız. Hukuk dışına çıkarak, geçerli bir açıklama yapılmadan binlerce KHK'li insanları işlerden attınız itibarlarını yok saydınız. Haksız yere tutuklanmış binlerce siyasetçi hala cezaevinde, adaleti ve adil yargılamayı bekliyor. Hukuksuzluğa karşı cezaevinde açlık grevleri devam ediyor. Adalet dersinden sıfır aldınız. Demokrasi dersinden de kaldınız, halkın iradesini yok sayarak kayyımlarla belediyeleri gasp ettiniz, seçilmiş belediye başkanlarını cezaevine attınız. AYM kararına rağmen hala Can Atalay rehin bulunuyor.

"İŞE GİTMEYEN, MAAŞ ALAN BİR SINIF OLUŞTURDUNUZ; VERİLEN PARAYA DA HUZUR HAKKI ADINI VERDİNİZ"

Eğitim dersinden de kırık not aldınız. Okulda bir öğretmen odası var bu odada baş, uzman, kadrolu, aday, sözleşmeli öğretmen ve hiçbir hakkı bulunmayan ücretli öğretmenler bulunuyor. Dışarıda da ümitsiz bir şekilde atama bekleyen öğretmenler var. Öğrencilere bir öğün yemek verme önerimizi reddettiniz. Liyakat dersinden de kaldınız. Getirilen mülakat sistemiyle kamuda liyakati ortadan kaldırıp itaati esas aldınız. İşe gitmeyen, maaş alan bir sınıf oluşturdunuz, verilen paraya da huzur hakkı adını verdiniz.

"İNSANLARIN DÜŞÜNCELERİNİ HİÇBİR ORTAMDA RAHATÇA DİLE GETİREMEYECEĞİ BİR TÜRKİYE GERÇEĞİ YARATTINIZ"

Ekonomi dersinden de kaldınız; yoksulluk sınırı 45 bin, açlık sınırı 14 bin, emekli maaşı 7 bin 500 ve asgari ücret 11 bin 402. Ekonomi bakanı biz halkı enflasyona ezdirmedik diyor bu açıklama halkla doğrudan alay etmekten başka bir şey değildir. Özgürlük dersinden de kaldınız, insanların düşüncelerini hiçbir ortamda rahatça dile getiremeyeceği bir Türkiye gerçeği yarattınız. Tarım dersinden de kaldınız, geçen seneye oranla her şeyin fiyatı yüzde 100'ün üzerinde artarken mısra yüzde 6 zam yaptınız, limon dalında kaldı, üretici perişan halde.

"22 YILLIK İKTİDARINIZ SÜRESİNCE TARTIŞMASIZ EN BAŞARILI OLDUĞUNUZ DERSLER YOLSUZLUK, YOKSULLUK VE YASAKLAR OLDU"

Sağlık dersinden de kaldınız. Türkiye'de 3 bine yakın SMA hastası var bu hastaların tedavi masraflarını devlet karşılamıyor, her geçen gün çocuğunun ellerinden kayıp gitmesini izleyen çaresiz anneler babalar iktidara, sağlık bakanlığına sesleniyor.

Bir ülkenin itibarı insanlarına ne kadar değer verdiyle ölçülür, İHA'larla SİHA'larla ölçülmez. Bu saydığım bütün derslerden kaldınız ama 3 dersten 100 aldınız. 22 yıllık iktidarınız süresince tartışmasız en başarılı olduğunuz dersler yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar oldu."