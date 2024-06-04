DEM Parti Milletvekilleri Hakkari Belediyesi'ne Kayyum Atanmasını Protesto Etmek İçin Nöbete Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Parti Milletvekilleri Hakkari Belediyesi'ne Kayyum Atanmasını Protesto Etmek İçin Nöbete Başladı

Geniş Video İzle

DEM Parti milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto etmek için nöbete başladı. Ellerinde 'Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz' yazılı pankart tutan DEM Partililer, kürsüyü işgal etti.

04.06.2024 19:07  Güncelleme: 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- DEM Parti milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto etmek için nöbete başladı. Ellerinde "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" yazılı pankart tutan DEM Partililer, kürsüyü işgal etti.

DEM Parti, bugün TBMM Genel Kurulu'nda belediyeye kayyum atanmasının neden olduğu hak ihlallerinin araştırılması için verdiği Meclis araştırılmasının öne alınarak görüşülmesi için grup önerisi verdi. Grup önerisinin gerekçesini DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak açıkladı.

"Seçimden önce şunu, 'kazandığımızı göreceksiniz' dedik. Müthiş direndiğimizi de göreceksiniz"

Parlak, şunları söyledi:

"Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek aslında delilik belirtisidir. Bu iktidar 8 yıldır aynı şeyleri yapıyor. Farklı sonuçlar alınmayacağını da defalarca belirtti. Biz bunu delilik değil faşizm olarak görüyoruz. Faşizmden o kadar gözümüz dönmüş ki yaptıklarınızın sonuçlarını bile kestiremiyorsunuz. Siz kayyım ataması yaparak sadece DEM Parti'ye oy verenlerin iradesini gasp etmiyorsunuz. Seçme, seçilme hakkını ortadan kaldırdığınız için tüm partilere oy veren seçmenin de iradesini elinden alıyorsunuz. Partimiz olan derdiniz Kürt halkıyla olan derdinizdir. Siz Kürt'ün kimliğini, kültürünü seçme ve seçilme hakkı dahil hiçbir siyasi, sosyal, kültürel hakkını tanımıyorsunuz. Kürtlere düşmanlık tutuklu uyguluyorsunuz. Kayyum sisteminin basit bir idari işlem olmadığını dünya alem biliyor. Kayyum sistemi bir rejimdir, darbe sistemidir. Kürk halkına yeterince zulüm edersek boyun eğerler diye düşünüyorsunuz. Biz parmak ile sayılacak, vurmak tükenecek bir halk değiliz. Kendini galip sayıp böbürlenenler edinsin ki sizin parti militanınız olarak atadığınız kayyum halk iradesini çalan bir gaspçı olarak anılmaya mahkumdur. Hakkari halkının özgür iradesiyle yaptığını siz siyasi yargıyla, polis copuyla, asker tüfeğiyle yıkamazsınız. Biz eş başkanlarımıza, belediyemize, halkımızın demokratik iradesine ne pahasına olursa olsun canımıza da mal olsa sahip çıkacağız. Biz seçimden önce şunu söyledik: 'Müthiş kazandığımızı göreceksiniz' dedik. Müthiş direndiğimizi de göreceksiniz. Hakkari'de asla sizlere boyun eğmeyecek ve kazanan bizler olacağız, kaybedecek olanlar da sizlersiniz."

Parlak'ın konuşmasının ardından DEM Partili milletvekilleri Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto etmek için ellerinde 'Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz' yazılı dövizlerle kürsünün etrafında toplandı ve Genel Kurul'da nöbete başladı.

Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın uyarısına rağmen DEM Partililer kürsüden inmeyince birleşime ara verildi.

DEM Parti Milletvekilleri Hakkari Belediyesi\'ne Kayyum Atanmasını Protesto Etmek İçin Nöbete Başladı
Kaynak: ANKA

Hakkari Belediyesi, Tbmm Genel Kurulu, DEM Parti, Hakkari, Kayyum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti Milletvekilleri Hakkari Belediyesi'ne Kayyum Atanmasını Protesto Etmek İçin Nöbete Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:34 AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız
18:34 Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran’da yatırılacak Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak
17:24 Bağcılar’da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası
16:56 İşte tüm detaylar AYM’den 703 sayılı KHK’nın birçok maddesinde iptal kararı İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı
19:08 Teknik değil, sportif direktör buldular Eski Galatasaraylı Beşiktaş’a geliyor Teknik değil, sportif direktör buldular! Eski Galatasaraylı Beşiktaş'a geliyor
18:30 Veda ederken “Tutunacak dalım yok“ demişti Okan Buruk’tan Erden Timur paylaşımı Veda ederken "Tutunacak dalım yok" demişti! Okan Buruk'tan Erden Timur paylaşımı
18:07 Fenerbahçe’de başarılı olabilecek mi Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın Fenerbahçe'de başarılı olabilecek mi? Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın
17:37 Eskişehir’de skandal olay Alkol alıp camilere girdi, Kur’an-ı Kerim’leri yırttı Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerim'leri yırttı
17:24 Dünya Bankası Türkiye’ye 10 milyar dolarlık finansman sağlayacak Dünya Bankası Türkiye'ye 10 milyar dolarlık finansman sağlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 19:48:22. #1.13#
SON DAKİKA: DEM Parti Milletvekilleri Hakkari Belediyesi'ne Kayyum Atanmasını Protesto Etmek İçin Nöbete Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement