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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: Kürt illerinde olağanüstü koşullarda oy kullanılıyor - Son Dakika
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: Kürt illerinde olağanüstü koşullarda oy kullanılıyor

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yerel seçimlerde Kürt illerinde olağanüstü koşullarda oy kullanıldığını belirterek, suç işleyenlerin tespit edileceğini ve hukuki sürecin başlayacağını söyledi.

31.03.2024 17:57  Güncelleme: 18:56
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Batıda oy kullanma süreci birkaç ihlal dışında olağan akışında ilerlerken Kürt illerinde yine her zamanki gibi insanlar oylarını kullanmak isterken olağanüstü koşullarda oy kullanmaya gidiyorlar. Bu olağanüstü koşullara ilişkin bugüne kadar sayısız çağrıda ve uyarıda bulunduk, bir kez daha yineliyoruz: Suç işliyorsunuz, suç işlemeye devam etmeyin. Yapmış olduğumuz hazırlıklar sonucunda her ihlali tek tek tespit ediyoruz, takipçisi olacağız ve hukuki süreç başlayacak" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yerel seçime ilişkin parti genel merkezinde açıklama yaptı. Doğan, şöyle konuştu:

"KÜRT İLLERİNDE YİNE İNSANLAR OYLARINI KULLANMAK İSTERKEN OLAĞANÜSTÜ KOŞULLARDA OY KULLANMAYA GİDİYORLAR. HER İHLALİ TESPİT EDİYORUZ"

"Batıda oy kullanma süreci birkaç ihlal dışında olağan akışında ilerlerken Kürt illerinde yine her zamanki gibi insanlar oylarını kullanmak isterken olağanüstü koşullarda oy kullanmaya gidiyorlar. Bu olağanüstü koşullara ilişkin bugüne kadar sayısız çağrıda ve uyarıda bulunduk, bir kez daha yineliyoruz: Suç işliyorsunuz, suç işlemeye devam etmeyin. Yapmış olduğumuz hazırlıklar sonucunda her ihlali tek tek tespit ediyoruz. Her ihlali tek tek tespit ediyoruz, takipçisi olacağız ve hukuki süreç başlayacak.

"DEM PARTİLİLER OY KULLANDIĞINIZ HİÇBİR ALANI TERK ETMEYİNİZ"

Devletin imkanlarıyla sandıkların kuşatıldığı, böylelikle de halkın iradesinin sandığa yansımasını engelleyenler... İnsanlar pek çok yerde neredeyse bu barikatları aşmak için olağanüstü bir çaba göstererek sandıklara ulaşmaya, oylarını kullanmaya çalışıyorlar. Yalnızca oy kullanmakla yetinmeyelim DEM Partililer, oy kullandığınız hiçbir alanı terk etmeyiniz. Sandıklarınız koruyun, oylarınıza sahip çıkın, iradenize sahip çıkın. Gün iradenizi gösterme günü. Oy sayım işlemleri bitene kadar sandıkları terk etmeyin. Uluslararası gözlemci heyetlere de müdahaleler var.

"MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞBAŞKAN ADAYIMIZ DEVRİM DEMİR'E POLİS TARAFINDAN ÇOK YAKIN MESAFEDEN GAZ SIKILARAK MÜDAHALE EDİLDİ, KENDİSİ ŞU AN HASTANEDE"

İhlalin en fazla olduğu kentler: Urfa, Mardin, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Muş. Neredeyse tüm Kürt illerinde seçim ihlalleri yaşanmış durumda. En fazla yaşanan ihlal türü: Haksız oy temini -bunu kampanyamız boyunca da sürekli ifade ettik- mükerrer oy kullanımı, kolluk güçlerinin bulunmamaları gereken alanlarda bulunmaları. Hiçbir caydırıcı etki on yıllardır olmadığı gibi bugün de etkili olmayacaktır. O yüzden bu konuda suç işlemeye devam etmeyin. Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayımız Devrim Demir'e polis tarafından çok yakın mesafeden gaz sıkılarak müdahale edildi, kendisi şu anda hastanede.

"AÇIKÇA SUÇ İŞLEYEN İNSANLARI TC KİMLİK NUMARALARIYLA TESPİT EDİYORUZ, HUKUKİ SÜRECİ İŞLETECEĞİZ"

Taşımalı seçmenle ilgili pek çok itirazımız, neredeyse tamamı reddedildi. Taşımalı seçmenle yapılmak istenen ve bizim tespit ettiğimiz taşımalı seçmenler, oraların özel olarak kaderini değiştirmeye yönelik bir biçimde kurgulanmış. Mükerrer oy kullanan devlet memurları açık suç işliyorlar. Elimizde bu suçlara dair belgeler var. Açıkça bu suç işleyen insanları TC kimlik numaralarıyla tespit ediyoruz. Hukuki süreci işleteceğiz."

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: Kürt illerinde olağanüstü koşullarda oy kullanılıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: Kürt illerinde olağanüstü koşullarda oy kullanılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: Kürt illerinde olağanüstü koşullarda oy kullanılıyor - Son Dakika
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