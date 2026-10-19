DEM Parti, yoksulluk eksenli bütçe kampanyasını 24 Ekim\'de başlatıyor

(ANKARA) - DEM Parti, 2027 bütçe görüşmeleri öncesinde " Ekmek, Barış ve Adalet İçin Bütçe" kampanyası yapacak. Kampanya 24 Ekim'de Eş Genel Başkanların iki ayrı merkezde katılımıyla başlatılacak. Kampanya kapsamında Kasım ve Aralık aylarında ise yoksulluk, geçinememe ve barınamama sorunlarına dikkat çekilecek; asgari ücret ve emekli maaşları, işsizlik ve genç işsizliği, kadın yoksulluğu, çarşı ve pazardaki fiyat yüksekliği, çiftçi ve esnaf borçları, vergide adaletsizlik ve borçlanma sorunlarına ilişkin eylem ve etkinlikler düzenlenecek.

DEM Parti Merkezi Örgütlenme Komisyonu ve Emek Komisyonu tarafından hazırlanan Bütçe Kanun Teklifine ilişkin genelgede, "Mücadelemizin en önemli başlıklarından biri hiç kuşkusuz halkların, emekçilerin, emeklilerin, kadınların, gençlerin, çocukların onurlu yaşam hakkını gasp eden geçinememe krizi ve yoksulluktur" denildi.

Genelgede, DEM Parti'nin sorumluluğunun ekonomik yıkım, alım gücündeki düşüş ve toplumda artan yoksulluğun önüne geçmek olduğu belirtilerek "İşçilerin, işsizlerin, emekçilerin, ezilenlerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yoksullaşmasına karşı barışın ekonomi politiğini hayata geçirmek" amacıyla etkin politikalar üretileceği ifade edildi.

"KASIM-ARALIK AYLARINDA ÇALIŞMALARIMIZI YOKSULLUK EKSENİNDE SÜRDÜRECEĞİZ"

Genelgede, önümüzdeki iki ay boyunca Meclis bütçe sürecinde 2027 bütçesindeki harcama kalemlerinin hangi alanlara aktarıldığının görüşüleceği hatırlatıldı. Aralık ayının başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışanların yüzde 70'ini etkileyecek asgari ücret artış oranını görüşeceği, emekli maaşları ve kamu emekçilerinin maaşlarının da ardından gündeme geleceği belirtildi.

Genelgede, "Merkezi Yürütme Kurulumuzda yürütülen tartışmalar sonucunda Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne ilişkin Kasım-Aralık aylarında yürüteceğimiz çalışmalarımızı milyonların yaşadığı yoksulluk, geçinememe ve barınamama sorunları ekseninde sürdürme kararı almıştır" ifadelerine yer verildi.

KAMPANYA 24 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Kampanyanın 24 Ekim tarihinde iki merkezde Eş Genel Başkanların katılımıyla yapılacak buluşmalarla başlatılacağı bildirildi.

Genelgede, "Bu buluşmalarımızdan itibaren bulunduğumuz tüm yerellerde 'Ekmek, Barış ve Adalet İçin Bütçe' şiarıyla bütçeden halkın çeşitli kesimlerinin haklarını talep etmeye, asgari ücret ve emekli maaşları gündemine, işsizlik ve genç işsizliği sorununa, kadın yoksulluğuna, çarşı pazarda fiyat yüksekliğine, çiftçi ve esnaf borçlarına, vergide adaletsizliğe, borçlanma sorununa dönük oldukça yoğun bir programla eylem ve etkinlikler, buluşmalar gerçekleştireceğiz" denildi.

Kampanyanın aralık ayının ortasında Ankara merkezli bir eylemle tamamlanacağı belirtilerek "Bütçe sürecinde en güçlü muhalefeti sergileyerek taleplerimizde ısrarcı olacağız" ifadeleri kullanıldı.

YERELLERDE EYLEM VE ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

DEM Parti'nin il ve ilçe örgütlerine yönelik kampanya kapsamında yapılacak çalışmalar da açıklandı. Buna göre, 24 Ekim'den itibaren kasım ve aralık aylarında tüm il ve ilçe örgütleri, yerellerin özgünlüklerine göre "Ekmek, Barış ve Adalet İçin Bütçe" şiarıyla eylem ve etkinlikler örgütleyecek.

Kampanya sürecinde emek ve demokrasi güçleri, sivil toplum kuruluşları ile emek ve meslek örgütleriyle ortak çalışmalar yürütülecek. İl ve ilçe örgütleri ziyaret ve buluşmalar sırasında kurum, kuruluş, dernek, emek ve meslek örgütleri ile STK'ların bütçeye ilişkin taleplerini alacak.

Örgütlerden pazarlarda, fabrikalarda, organize sanayi bölgelerinde, tarım alanlarında, tekstil atölyelerinde ve şantiyelerde işçilerle; turizm sektöründe çalışan emekçilerle; güvencesiz ve düşük ücretle çalışan kağıt toplayıcıları, motokurye emekçileri, sokak emekçileri, işsizler, ev emekçileri, esnaflar, emekliler, asgari ücretliler ve barınma sorunu yaşayanlarla bir araya gelmeleri istendi.

Genelgede, bu kapsamda basın açıklamaları, şenlikler, emek kürsüleri ve açık hava forumları düzenlenebileceği belirtildi.

"EKMEK, BARIŞ, ADALET STANTLARI" AÇILACAK

İl ve ilçe örgütlerinin kalabalık ve işlek merkezlerde "Ekmek, Barış, Adalet" stantları açacağı bildirildi. Stantlarda el ilanlarının dağıtılması ve yurttaşların bütçeye ilişkin taleplerinin alınması sağlanacak. Stantların aynı zamanda yerellerdeki toplumsal dinamiklerin bütçeye ilişkin taleplerini konuşabilecekleri halk kürsüleri olarak kullanılması planlandı.

KADINLAR, GENÇLER VE ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ÇALIŞMALAR

Kampanya kapsamında ev emeğinin görünür kılınması, kadınların çalıştığı atölyelerde ve tarım sektöründeki çalışma koşullarına dikkat çekilmesi amacıyla Kadın Meclisi ile uyum içerisinde çalışmalar yürütüleceği belirtildi.

Genç işçilerin yoğun olarak çalıştığı sanayi siteleri, atölyeler ve fabrikalara ziyaretler gerçekleştirileceği, gençlerle birlikte etkinlikler düzenleneceği kaydedildi. Genelgede, gençler için emek kürsüleri, ekmek ve barış forumları ile yoksulluk ve işsizlik konulu film gösterimleri gibi çalışmaların planlanabileceği ifade edildi.

Üniversite gençlerinin barınma, burs ve ulaşım gibi taleplerinin özel başlıklar olarak gündeme alınacağı, bu kapsamda forumlar ve atölyeler düzenleneceği bildirildi.

Genelgede, işçileştirilen çocuklara yönelik atölyelerde, şantiyelerde ve tarım alanlarında çocuklarla birlikte açıklamalar yapılacağı, çocukların konuşabilecekleri kürsüler kurulacağı, forumlar ve şenlikler düzenleneceği belirtildi.

BAKANLIK BÜTÇELERİ İÇİN EŞ ZAMANLI EYLEM ÇAĞRISI

Bakanlık bütçelerinin komisyon ve Genel Kurul aşamalarında, bütçesi görüşülen bakanlığa dönük eş zamanlı eylem ve etkinlikler örgütlenebileceği belirtildi. Genelgede, "Örneğin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü gün Sosyal Güvenlik Merkezleri (SGM) önünde basın açıklamaları yapılabilir" denildi.

Genelgede, "Kampanyamız çerçevesinde yürütülen tüm çalışmalar 'Ekmek Barış Adalet' baskılı önlükler giyilerek yürütülmelidir" ifadelerine yer verildi.