DEM Partili Çelenk, Cansu Badur'un Afganistan'da tutulduğu iddiasını Meclis'e taşıdı - Son Dakika
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DEM Partili Çelenk, Cansu Badur'un Afganistan'da tutulduğu iddiasını Meclis'e taşıdı

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DEM Partili Çelenk, Cansu Badur\'un Afganistan\'da tutulduğu iddiasını Meclis\'e taşıdı
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DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Cansu Badur'un Afganistan'da zorla tutulduğu iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Çelenk, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Badur'un Türkiye'ye neden hala getirilemediğini sordu.

(ANKARA) - DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, " Afganistan'da zorla tutulduğu ve şiddete maruz kaldığı" belirtilen Türkiye vatandaşı Cansu Badur'un durumunu Meclis gündemine taşıdı. Çelenk, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, Badur'un Türkiye'ye güvenli şekilde getirilmesi için bugüne kadar hangi adımların atıldığını ve neden hala Türkiye'ye dönemediğini sordu.

DEM Partili Çelenk, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye vatandaşı Cansu Badur'un Afganistan'ın başkenti Kabil'de zorla tutulduğu ve Abdul Varsi Ndori tarafından şiddete maruz bırakıldığı kamuoyuna yansımıştır. Ailesinin verdiği bilgilere göre Badur, borç alınan bir paranın geri ödeneceği söylenerek Afganistan'a götürülmüş ve burada Abdul Varsi Ndori ile evlenmeye zorlanmıştır. Badur, Şubat 2026'da kaçarak Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğine ulaşmıştır. Ailesinin açıklamasına göre, 6 Mart'ta Afganistan'dan ayrılmak isterken Taliban yetkilileri buna izin vermemiş ve Badur'u yeniden Ndori'ye teslim etmiştir. 12punto haber sitesi Cansu Badur'un durumunu 12 Nisan'da haberleştirmiş, sonraki haberlerinde Dışişleri Bakanlığı ve Kabil Büyükelçiliğinin konuyla ilgili temaslarını da aktarmıştır. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen Badur hala Türkiye'ye dönememiştir. Badur'un son olarak 12punto'ya gönderdiği görüntüler ise durumun aciliyetini bir kez daha göstermiştir. Görüntülerde Badur kendisini korumak için banyoya kilitlerken, Ndori'nin kapıyı zorlayarak açmaya çalıştığı görülmektedir.

Şiddete maruz kalan, zorla tutulduğunu belirten ve kaçarak Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğine kadar ulaşan bir Türkiye vatandaşı bir kadının aylar sonra hala aynı koşullarda bulunması ve Türkiye'ye getirilememiş olması, güvenliği ve yaşam hakkı açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır. Badur'un Büyükelçiliğe ulaştığı tarihten bu yana hangi girişimlerin yapıldığı, Taliban yetkilileri tarafından yeniden Ndori'ye teslim edilmesinin neden önlenemediği ve Türkiye'ye dönüşünün neden bugüne kadar sağlanamadığı belirsizliğini korumaktadır. Badur'un güvenliğinin ve yaşam hakkının korunması, Türkiye'ye güvenli şekilde dönüşünün sağlanması için yetkili makamların acilen harekete geçmesi gerekmektedir."

"BADUR'UN TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ İÇİN HANGİ SOMUT ADIMLAR ATILMIŞTIR"

Çelenk, şu soruları yöneltti:

"Afganistan'da alıkonulduğu ve şiddete maruz bırakıldığı bildirilen Türkiye vatandaşı Cansu Badur'un durumundan Bakanlığınız ilk olarak hangi tarihte haberdar olmuştur? O tarihten bugüne kadar can güvenliğinin sağlanması ve Türkiye'ye getirilmesi için hangi somut adımlar atılmıştır?

Ailesinin anlatımına göre, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne sığınan Badur'un 6 Mart 2026'da Kabil Havalimanı'ndan çıkışının engellenerek şiddet uyguladığı belirtilen kişiye teslim edilmesinin gerekçesi nedir? Bakanlığınız, bu işlemin engellenmesi ve çıkış yasağının kaldırılması için hangi girişimlerde bulunmuştur?

Badur'un yardım çağrılarının 12–13 Nisan tarihlerinde basına yansıması ve diplomatik temasların kurulduğunun bildirilmesine rağmen Türkiye'ye dönüşünün hala sağlanamamasının nedenleri nelerdir? Dönüşünü engelleyen idari veya hukuki işlemler hangileridir?

Badur'un 12punto'ya gönderdiği, kendisini korumak için tuvalete kilitlediği ve kapının zorlandığı yeni görüntülerden Bakanlığınız haberdar mıdır? Bu görüntülerin ardından Badur'la doğrudan temas kurulmuş mudur? Can güvenliğinin sağlanması için hangi girişimlerde bulunulmuştur?

Badur'un can güvenliğinin sağlanması, ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine erişmesi ve Türkiye'ye güvenli dönüşü için Bakanlığınızın uygulayacağı somut plan ve öngördüğü takvim nedir?"

Kaynak: ANKA
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