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DEM Partisi İstanbul seçimlerine kendi adaylarıyla girecek - Son Dakika
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DEM Partisi İstanbul seçimlerine kendi adaylarıyla girecek

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin İstanbul seçimlerine kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı. Doğan, İstanbul ve diğer kentlerde aday gösterecekleri isimleri 9 Şubat'ta açıklayacaklarını belirtti. Başak Demirtaş'ın da aday havuzlarında olduğunu ve pek çok değerli isimle istişare yapıldığını söyledi.

04.02.2024 15:08  Güncelleme: 15:09
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Aylardır partimizin gündeminde güçlü bir seçenek olarak duran, hatta eğilim olarak da kamuoyu ile paylaştığımız kaybettirmek ya da kazandırmak için değil DEM parti olarak kazanmak için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. 9 Şubat'a kadar hem İstanbul adaylarımızı hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimlerini sizlerle paylaşacağız" dedi. Doğan, Başak Demirtaş'ın adaylığına ilişkin ise, "Tabi ki sevgili Başak Demirtaş da aday havuzumuzda. Birbirinden değerli isimler var havuzumuzda. Tüm bunları 9 Şubat'a kadar belirlemiş olacağız. Kamuoyuna yansıyan pek çok ismin havuzumuzda olduğu değerlendirildiği ve onlarla istişare yapıldığını da  bilinmesini isterim" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan bugün Ankara'da parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında partisinin MYK toplantısında alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan, DEM parti olarak İstanbul'da kendi adaylarıyla seçime girmeye karar verdiklerini açıkladı. Doğan, parti olarak İstanbul'da aday gösterecekleri mesajını verdi. Doğan, İstanbul ve diğer kentlerde gösterecekleri adayları 9 Şubat'ta açıklayacaklarını söyledi. Doğan, şunları söyledi:

"Saatler süren Merkezi Yürütme Kurulu tartışmasından çıkan bazı kararları paylaşacağım. Başlangıç noktamız neydi? Parti olarak aldığımız tüm kararlarda Balıkesir'den Van'a Ankara'dan Diyarbakır'a onlarca il ve ilçede yaptığımız halk buluşmalarında dile gelen ifadede eleştiriler belirleyici oldu. 4 Aralık günü yaptığımız basın toplantısında aslında MYK'dan çıkan bir eğilimi paylaştık sizlerle. Türkiye'den her yerinden seçimlere kendi adaylarımızla girme eğilimimizi paylaşmıştık.

"İSTANBUL ADAYIMIZIN İSMİNİ 9 ŞUBAT'A KADAR SİZLERLE PAYLAŞACAĞIZ"

Şimdi artık İstanbul için DEM geldi. En merak edilen yerle başlamak istiyorum. Aylardır partimizin gündeminde güçlü bir seçenek olarak duran, hatta eğilim olarak da kamuoyu ile paylaştığımız kaybettirmek ya da kazandırmak için değil DEM parti olarak kazanmak için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. Bugün aslında bu kararı sizlerle paylaşmak için sizlerle buluştuk. İlgili Kurullarımız aday belirleme çalışmalarına başladı. Yakın zamanda 9 Şubat'a kadar hem İstanbul adaylarımızı hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimlerini de sizlerle paylaşacağız. Artık İstanbul için DEM zamanı artık vakit geldi. Türkiye için DEM zamanı. 'DEM zamanı' demek bizim için eşitlik, özgürlük, adalet ve barış vurguları içeren bir zamandan bahsediyoruz. O yüzden bu kararı hiç bekletmeden Merkez Yürütme Kurulu kararından çıktığı anda saatler süren tartışmalardan sonra sizlerle paylaşmak istedik."

"PEK ÇOK İSMİN HAVUZUMUZDA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİĞİNİN BİLİNMESİNİ İSTERİM"

Doğan, bir gazetecinin "DEM Parti İstanbul seçimlerine Başak Demirtaş ile mi girecek, İstanbul adaylarınız kimler olacak" şeklindeki sorusu üzerine de "Tabii ki sevgili Başak Demirtaş'ta aday havuzumuzda. Birbirinden değerli isimler var havuzumuzda. Bütün bunları 9 Şubat'a kadar belirlemiş olacağız. Kamuoyuna yansıyan pek çok ismin havuzumuzda olduğu, değerlendirildiği ve onlarla istişare yapıldığının da bilinmesini isterim" dedi.

DEM Partisi İstanbul seçimlerine kendi adaylarıyla girecek
Kaynak: ANKA

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