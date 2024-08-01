Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Cemal Coşkun Göreve Başladı - Son Dakika
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Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Cemal Coşkun Göreve Başladı

Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Cemal Coşkun Göreve Başladı

İstanbul Üniversitesi Radyo-TV ve Sinema Bölümü'nden mezun olan Cemal Coşkun, Demirören Haber Ajansı'nın yeni Genel Müdürü olarak göreve başladı. Coşkun, ilk iş gününde çalışanlarla tanışarak birim yöneticilerinden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Daha önce İhlas Haber Ajansı, Star TV ve Anadolu Ajansı'nda görev yapan Coşkun, uzun yıllardır gazetecilik alanında faaliyet göstermektedir.

01.08.2024 16:12
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Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Cemal Coşkun, görevine başladı.

Bugün kuruma gelen Coşkun, ilk iş gününde çalışanlarla tanıştı, birim yöneticilerinden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İstanbul Üniversitesi Radyo-TV ve Sinema Bölümü'nden mezun olan Cemal Coşkun, mesleğe 1997 yılında İhlas Haber Ajansı'nda muhabir olarak başladı. Daha sonra Star TV'ye transfer olan Coşkun, burada da muhabir olarak görev yaptı. Coşkun, 2008 yılında çalışmaya başladığı Anadolu Ajansı'nda Sivas Bölge Müdürlüğü, Sakarya Bölge Müdürlüğü, Bursa Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Haberleri Editörlüğü görevlerinde bulundu.

Sürekli basın kartı sahibi Coşkun, evli ve bir çocuk babası.

Kaynak: DHA

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